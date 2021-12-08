Косово планирует подать заявку на вступление в ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Косово заявило о своем намерении подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, во вторник, 7 декабря.

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Заседание прошло в Брюсселе под председательством премьер-министра Косово Альбина Курти. Со стороны Евросоюза делегацию возглавил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Участники встречи подчеркнули важность диалога между Приштиной и Белградом, целью которого является нормализация отношений между двумя странами.

"Это крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались каждая по своему европейскому пути", — подчеркивается в заявлении.

Независимость Косово

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Сербия также стремится к вступлению в ЕС и в этой связи обязалась нормализовать отношения с Косово. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС. Вступление Косово в ООН блокирует Россия.

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