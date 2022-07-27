Косово подаст заявку на вступление в ЕС до конца года

Признанное примерно половиной государств мира Косово может стать последней страной на Западных Балканах, которое начнет процесс интеграции с Евросоюзом. Ранее местные власти подали заявку на вступление в Совет Европы и изъявили желание стать партнером НАТО.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Частично признанное Косово оформит заявку на членство в Евросоюзе до конца текущего года. Об этом сообщает Euracitv со ссылкой на министра иностранных дел страны Донику Герваллу.

"Мы считаем, что Косово соответствует всем предварительным требованиям для предоставления [официального статуса кандидата], и поэтому до конца года выберем подходящий момент, когда официально подадим это заявление", — сказала глава косовской дипломатии. Гервалла отметила, что страна уже выполнила большую часть рамочного соглашения с ЕС по "стабилизации в регионе и созданию зону свободной торговли".

Косово — последняя из стран на Западных Балканах, еще не подавшая такую заявку. Сербия и Черногория уже ведут полноценные переговоры с Евросоюзом, а Албания и Северная Македония начали их на прошлой неделе. Босния и Герцеговина направила свою заявку в 2016 году, но пока что так и не получила даже статус кандидата.

Вступление Косово в Евросоюз осложняется тем, что входящие в ЕС Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия не признают его провозглашенную в 2008 году независимость (как и еще около 90 государств мира).

В мае руководство страны направило заявки на вступление в Совет Европы. Также официальные лица Косово говорили о желании присоединиться к программе НАТО "Партнерство ради мира" (как и в случае с ЕС, не все страны Североатлантического альянса признают суверенитет балканской страны).

Особенно болезненно на подобные новости реагируют в Сербии, независимость от которой и провозгласили в Косове. Президент Сербии Александр Вучич обещал никогда не признавать Косово самостоятельным государством и ранее резко отреагировал на новости о возможном вступлении в Совет Европы и НАТО, пообещав дать "сильный и серьезный ответ".