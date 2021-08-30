Кот в Нидерландах 52 дня питался бумагой в запертом доме

В Нидерландах кот оказался заперт в доме 52 дня и был вынужден питаться бумагой, сообщило местное издание Dutch News.

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Животное обнаружили в городе Схидам на юго-востоке страны. Когда в дом вошли его новые хозяева, оттуда выбежал истощенный кот. Его поймали и отвезли в приют сотрудники ветеринарной службы. Проведенные исследования показали, что животное питалось бумагой. Предполагается, что кот пил из протекающего крана.

В настоящее время кот, которому дали имя Флинн, выздоравливает, но еще боится людей. Краудфандинговая акция собрала необходимые средства для оплаты расходов на лечение Финна. Полиция разыскивает предыдущего владельца дома.