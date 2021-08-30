Кот в Нидерландах 52 дня питался бумагой в запертом доме
Foto: Daria Gorbacheva / cc

В Нидерландах кот оказался заперт в доме 52 дня и был вынужден питаться бумагой, сообщило местное издание Dutch News.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Животное обнаружили в городе Схидам на юго-востоке страны. Когда в дом вошли его новые хозяева, оттуда выбежал истощенный кот. Его поймали и отвезли в приют сотрудники ветеринарной службы. Проведенные исследования показали, что животное питалось бумагой. Предполагается, что кот пил из протекающего крана.

В настоящее время кот, которому дали имя Флинн, выздоравливает, но еще боится людей. Краудфандинговая акция собрала необходимые средства для оплаты расходов на лечение Финна. Полиция разыскивает предыдущего владельца дома.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

1

Source

Gazeta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии