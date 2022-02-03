Kовид-сертификат в Эстонии внутри страны может быть упразднен 21 февраля

Эстонский Кабинет министров в среду вечером решил, что контрольные меры по коронавирусу постепенно будут смягчаться и к 17 февраля станет ясно, будет ли ковид-сертификат в Эстонии внутри страны упразднен с 21 февраля.

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Глава правительства и председатель Партии реформ Кая Каллас сообщила в среду вечером в социальных сетях, что в период кризиса правительство старалось держать общество максимально открытым. "В значительной мере нам это удалось. По сравнению с другими странами, действующие в Эстонии контрольные меры значительно мягче", — отметила она.

"Во вторник мы в правительственном кабинете решили, что контрольные меры будут смягчаться постепенно и начнем мы с детей и молодежи. Научный совет, департамент здоровья, врачи и сотрудники здравоохранения, задыхающиеся под большой нагрузкой, призывают при смягчении действовать осторожно. Поэтому мы можем отказаться от использования внутри страны ковид-сертификата, если число госпитализированных с коронавирусом не увеличится в ближайшие недели", — написала Каллас в Фейсбуке.

По словам премьер-министра, партнеры по правящей коалиции на сегодняшний день договорились о смягчении контрольных мер в три этапа: с 7 февраля не должны будут уходить в карантин дети и школьники, оказавшиеся близкоконтактными в школе, детском саду или кружках по интересам, вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет.

С 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних и, если по состоянию на 17 февраля в больницы в течение предыдущих 10 дней будет поступать в среднем меньше 25 пациентов с Covid-19 в день, то правительство отменит требование ковид-сертификатов для всех с 21 февраля.

"Медики напоминают, что вакцинация первыми дозами и бустерной дозой защищает от тяжелого течения болезни и дает нам ту свободу от ограничений, которой мы все так ждем", — подчеркнула Каллас.