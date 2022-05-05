Краматорск: по меньшей мере 25 мирных жителей пострадали в результате ракетного удара

В Краматорске в результате ночного авиа- и ракетного обстрела пострадали по меньшей мере 25 мирных жителей, пишет в "Телеграме" председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Он уточняет, что шестерым понадобилась медицинская помощь в больнице. Ракеты, по его данным, повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

"Неспособные воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими. Это очередное военное преступление русской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания", - заявил Кириленко.

Накануне в Краматорске под обстрелом погибло 25 человек.