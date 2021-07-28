Красный Навальный, девушка в шубе и депутат на селе. Как выглядит современная КПРФ

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с момента своего создания позиционирует себя как противоборствующая действующей власти. За 30 лет работы она последовательно теряла свои позиции: ее состав старел, они теряли места в законодательных органах, протестной молодежи не была близка позднесоветская риторика и особенно стилистика партии. Но в последние годы что-то изменилось: состав КПРФ сильно помолодел, активно пошел в социальные сети и приобрел некоторую популярность.

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Одновременно с этим началось и давление "сверху": третье лицо в избирательном списке компартии, Павла Грудинина, сняли с выборов, против знаменитого Николая Бондаренко, "красного Навального", обещают возбудить "экстремистское" уголовное дело, что тоже угрожает его электоральным перспективам.

Русская служба Би-би-си выясняла, как выглядит современное лицо КПРФ, чего хотят люди, которые туда вступают, и есть ли у партии шансы на успех на ближайших выборах.

"Если ты идешь на выборы — должен быть готов сесть"



В небольшом зале в центре Москвы, аккуратно соблюдая социальную дистанцию, сидят человек 40. За президиумом развернут баннер "Коммунистическая партия Российской Федерации", на сцене — бывший губернатор Иркутской области от КПРФ Сергей Левченко, благообразный мужчина в строгом костюме. Он пришел делиться опытом хождения партии во власть. Тема встречи — как коммунистам выиграть выборы и что делать дальше.

Левченко выступает в стилистике "первый секретарь обкома": хозяйственные успехи, достижения промышленности, битва за урожай, инвестиции. Потом сбивается на репрессии: его сына, Андрея Левченко, тоже члена и активиста КПРФ, обвинили в мошенничестве, и тот до сих пор находится в СИЗО.

- Если ты идешь на выборы, ты должен быть готов сесть! — сочувственно говорит следующий выступающий — как деликатно представляет его ведущий, "соратник с другого фланга", националист Дмитрий Демушкин. Перед выступлением он дает мне телефон и просит сфотографировать его под красным флагом. Сам Демушкин знает, о чем говорит: он отсидел два с половиной года по обвинению в экстремизме.

Еще один "соратник с другого фланга", монархист и националист Александр Краснов, начинает выступление со слова "господа". "Товарищи!" — хором поправляет его зал. "Я это слово с трудом могу произнести, — извиняется он. — Ну тогда — граждане! Люди!.."

Все это время шея сидящего передо мной 72-летнего полковника Владимира Квачкова медленно багровеет. Квачков, в свое время арестованный по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса, а также отбывший срок по редкому обвинению в организации мятежа, не член КПРФ, но почетный и уважаемый гость многих мероприятий партии. Он встает и строевым шагом идет к трибуне. Начинает очень мягко:

- Вот вы все тут говорите, выборы, выборы… Надо участвовать, надо просчитывать стратегии, надо бороться, я понять не могу… — после паузы его голос наливается командирским металлом. — Вы все тут ополоумели, что ли?!! Какие выборы? Страна захвачена врагами!

Под аплодисменты зала Квачков уходит, на его место невозмутимо встает яркая блондинка. Ее волосы завиты в кудри, на плечах голубой кофты — кокетливые вырезы, она широко улыбается и говорит:

- Товарищи! Давайте обсудим "Умное голосование".

"Слишком яркая"

Именно благодаря "умному голосованию" Екатерина Енгалычева попала в Московскую городскую думу от партии КПРФ. Когда Геннадий Зюганов, нынешний бессменный лидер КПРФ, вместе с первым секретарем ЦК КП РСФСР Валентином Купцовым создавал партию после запрета КПСС Борисом Ельциным, ей было девять лет.

Енгалычева даже не успела побыть октябренком — на изломе двух эпох церемонию вступления в первичную и почти обязательную для СССР организацию уже назначили, но почти сразу же отменили за ненадобностью. Енгалычева говорит, что ее и остальных детей это расстроило: очень хотелось рубиновый значок-звездочку с кудрявым Лениным.

У КПРФ, второй по численности партии России, по их словам, в рядах около 150 тысяч "актива". Сейчас они характеризуют себя так: "КПРФ — партия патриотов, интернационалистов, партия дружбы народов, защиты русской, российской цивилизации".

В начале девяностых коммунисты были радикальной и иногда полуподпольной партией — в 1993, после вооруженного конфликта между президентом и Верховным Советом, в котором коммунисты принимали непосредственное участие, деятельность партии была запрещена, хоть это и не продлилось долго. В 1996 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов вышел во второй тур выборов вместе с действующим президентом Борисом Ельциным — и потом коммунисты долго оспаривали проигрыш своего лидера, говоря, что не пошли на масштабные протесты только из-за "нежелания развязывать гражданскую войну".

Затем КПРФ имела внушительное представительство в Госдуме (первое место по мандатам в стране в 2000 году) и стала двигаться в сторону кооперации с партией власти. От выборов к выборам теряя голоса избирателей и сокращая свое представительство, партия все чаще голосовала так, как нужно было властям, а массовые протестные акции остались в прошлом.

В 2014 году КПРФ полностью поддержала действия Владимира Путина по аннексии Крыма: "крымский консенсус" помирил оппозиционеров и с действующей властью, и с коллегами по Госдуме. Но в последние несколько лет все начало меняться. Например, Екатерина Енгалычева в протестных мероприятиях участвует регулярно и даже их организовывает.

Мы сидим в ресторане напротив столичного парламента, кудри Енгалычевой уложены все так же безупречно, она обсуждает с официантом, действительно ли блюдо из меню — постное: идет Страстная неделя перед православной Пасхой. Официант пытается уговорить ее на сливки в морковный фреш, Енгалычева решительно отказывается. Я спрашиваю, как в партии относятся к православию, а заодно и к тому, что она ездит на "Лексусе" (машина внесена в декларацию депутата и стоит по разным оценкам от 1,5 до 2 млн рублей).

- Вообще-то КПРФ — самая демократичная партия из имеющихся, — говорит Енгалычева. — Может быть, кому-то это и не нравится, мол, эта Енгалычева слишком молодая, слишком яркая, в шубе ходит, — но мне этого никогда не высказывали и не показывали. А "Лексусу" моему, между прочим, семь лет, не особенно проходит под "дорогущая иномарка".

За пару месяцев до этого депутата Енгалычеву задержали ночью на выходе из ее офиса — за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" на несанкционированном митинге 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. Полицейские сказали, что вычислили ее по биллингу и машине, Екатерина им сказала: "Ребята, а вы позвонить просто не пробовали? Мой телефон на сайте Мосгордумы висит".

Она подозревает, кто мог сказать полицейским о том, что она приехала в офис и поспособствовать ее задержанию, но категорически запрещает писать о конкретике: "Мне противно вот это — обсуждение всякой подлости, Бог ему судья!" С этим человеком Енгалычева сталкивается до сих пор, говорит, что здороваться продолжает.

На видео у Тверского ОВД Енгалычева в норковой шубе и шапке с меховым помпоном высмеивает тех, кто задержал "особо опасную преступницу", говорит, что на митинге она была как журналист — у нее пресс-карты двух зарегистрированных СМИ и журналистское образование, в этих СМИ действительно выходят ее заметки.

Тем не менее через две недели ее оштрафуют на 150 тысяч рублей, потому что, по мнению властей, нарушение повторное — первый раз ее штрафовали за одиночный пикет против застройщика. Еще до вступления в КПРФ Енгалычева последовательно "отстаивала права жителей" и сейчас, подобно Сергею Митрохину, бывшему председателю партии "Яблоко", а теперь тоже депутату Мосгордумы, — первый помощник в любых протестах москвичей против точечной застройки.

На вопрос, будет ли она выходить на митинги дальше, Енгалычева честно говорит: "Мы все, конечно, идейные люди и отстаиваем свои убеждения, но пример депутата Шереметьева, да и Ильдара Дадина, заставляет задуматься. Я думаю, что на митинги я больше не пойду даже как журналист".

Депутата от КПРФ Олега Шереметьева приговорили к четырем годам лишения свободы условно — и лишили мандата. В партии считают, что это политически мотивированное давление.

Екатерина Енгалычева родилась в 1984 году в Ленинграде в семье военного, говорит, что все было "как обычно": училась, работала, политикой не интересовалась. Переехала в Москву и стала весьма успешным риелтором — несмотря на это, когда она заработала на свою квартиру и стала выбирать жилье, чуть было не осталась обманутым дольщиком. "Застройщик разорился, собственником можно было стать только через суд, и я стала первым человеком, которому суд отказал", — вспоминает она.

Енгалычева говорит, что она и ее будущие соседи "сидели в шоке и никому не были нужны". От отчаяния несостоявшиеся владельцы жилья стали писать всем партиям в Госдуме. "Единая Россия" просто на нас наплевала, "Справедливая Россия" записала на прием через месяц, а Николай Харитонов из КПРФ мало того, что нас принял, так еще и обращение написал", — рассказывает Енгалычева.

В декабре 2011 года Енгалычева, еще не член КПРФ, пошла от партии наблюдателем на выборы. "У меня был честный результат, но я была поражена вбросами, — подчеркивая это, она выразительно распахивает длинные ресницы. — Нет, вы представляете, они брали тысячу бюллетеней, и, прям ничего не стесняясь, вбрасывали! Пачками!"

Потом она пошла на первый митинг на Болотную площадь. "Я не помню даже, откуда я о нем узнала, честно, мне просто кажется, что все вокруг обсуждали, в воздухе было! Было очень холодно, ничего не слышно, но так много людей, меня это поразило", — говорит она.

На все последующие протестные митинги Екатерина ходила уже сознательно, а также сосредоточилась на борьбе с точечной застройкой. Продолжала водить дружбу и с коммунистами — и в 2012 году ее выдвинули в муниципальные депутаты по округу Марьино.

- Меня Валерий Федорович (Рашкин — прим.ред.) как уговорил, — смеется Енгалычева, — сказал, ну ты такая классная, давай мы тебя выдвинем, ничего не надо делать, один раз в месяц надо сходить на заседание. Ну я-то думаю, один раз сходить всегда можно. Какое там раз в месяц! Я пять лет в борьбе провела, мои доходы, ведь в недвижимости "как потопаешь, так и полопаешь", проценты упали до каких-то мизерных значений.

В партию она вступила в 2014 году. Формально прием в партию должен проводиться после нескольких месяцев работы в первичном партийном отделении. По кандидатуре голосует комиссия, кандидатов экзаменуют на знание основ марксизма-ленинизма и оценивают их мотивацию. "Ну, у меня таких формальностей не было, — говорит Енгалычева. — Я все-таки перед товарищами зарекомендовала себя уже своей работой".

Спрашиваю, читала ли Енгалычева Карла Маркса, та запинается и смеется, коллега-депутат за соседним столиком помогает: "Ну Ленина-то ты читала!"

- Ленина читала! — подтверждает Енгалычева. — Великий человек!

Про Сталина, который до сих пор — важная фигура в пантеоне КПРФ, что всегда дает повод другим оппозиционным силам дистанцироваться от коммунистов, Енгалычева высказывается менее определенно, пускается в рассуждения о роли личности в истории и о Великой Отечественной войне, но в конце концов не выдерживает:

- Вспомните пензенского губернатора с полумиллиардом под кроватью в то время, как люди просто от голода умирают! В Китае же есть смертная казнь — и ничего! В Саудовской Аравии! Да, вроде бы жестокость, но как избавить этих людей у власти от желания обворовать нищую бабушку? Расправы определенного плана, они нужны в нашем государстве, потому что без них — а как? Все эти полковники Захарченко, все эти Васильевы — может, проще с двумя-тремя расправиться? Двоякое отношение у меня к Сталину!

Партийную работу она совмещала и совмещает со своим бизнесом — фирмой "Страна космического туризма", предлагающей высший пилотаж на МиГ-15, корпоративы в невесомости на Ил-76, а также туры на Байконур и космодром Восточный. Фирмой она владела совместно с Сергеем Скуратовым, с которым жила в незарегистрированном браке. Когда тот умер, Енгалычева поучаствовала в процессе по разделу бизнеса с его семьей.

Я начинаю расспрашивать, и веселая и ироничная до того Енгалычева вдруг прерывисто вздыхает и ее глаза наполняются слезами. Она еще раз твердо требует выключить диктофон, потому что "вам объясню, но не намерена делиться подробностями своей личной жизни и срубать с людей сочувствие, меня и так с выборами в Мосгордуму полоскали всем телеграмом!"

Сразу после того, как Енгалычеву избрали депутатом Мосгордумы, в телеграм-каналах, близких к Кристине Потупчик (бывший комиссар движения "Наши", глава Фонда открытой новой демократии и создатель широкой сети телеграм-каналов) появилась серия постов, обвиняющих женщину в "рейдерстве по перехвату бизнеса семьи своего покойного мужа", а также демонстрирующие фотографии из личной почты Енгалычевой, никогда не появлявшиеся в открытом доступе.

"Я на самом деле закрытый человек и не люблю социальные сети, это только по работе, — объясняет Енгалычева, — Поэтому когда мне сказали, что на одном известном сайте знакомств появилась моя, как бы сказать, фотография не совсем в привычном образе, я поняла, что взломали мою почту".

Сразу после этого Екатерине позвонил публицист и журналист Андрей Караулов (в свое время прославившийся передачей "Момент истины", а сейчас руководитель сети YouTube-каналов) и полюбопытствовал, считает ли Енгалычева возможным для депутата свой внешний вид и действия. Енгалычева говорит, что ничего не утверждает, но фотография появилась, судя по временным отметкам, в 16:15, а уже в 16:45 в соцсетях Караулова появился пост "Сенсация! Впервые депутат на сайте знакомств!" "Как там Дмитрий Киселев говорит? Совпадение? Не думаю!" — усмехается Енгалычева.

Андрей Караулов сказал Русской службе Би-би-си: "Миленькие, ну поймите, она депутат, ей надо морду сохранить перед своими избирателями, красиво улыбаться, ходить в скромном, а не в том, в чем она валялась на кровати. Кто-то из моих ребят принес мне эти фото, но тут главное — что с ее любовником-то стало и с квартирами. Когда такие, как Енгалычева идут в депутаты, это не для того, чтобы стать беднее, а чтобы стать богаче". Караулов предложил Енгалычевой подать на него в суд и заверил, что будет этому крайне рад.

Кампания против Енгалычевой дала старт очередному витку кампании против ее соратника и главы московского горкома КПРФ и депутата Госдумы Валерия Рашкина. Анонимные телеграм-каналы, а затем и федеральные телеканалы рассказывали, что он "навальнист", и демонстрировать разного рода записи скрытой камерой — от сепаратных переговоров с коллегами по партии до информации, касающейся его личной жизни. Результатом стало то, что Валерия Рашкина и Сергея Левченко на съезде КПРФ даже не включили в список для голосования в состав президиума (раньше они в нем состояли).

Два источника Русской службы Би-би-си, близких к партийному руководству, сходятся в том, что протестная активность московского горкома не нравится ни администрации президента, ни верхушке КПРФ. "Любой протест — и Валера со своими миньонами начинает бегать с мегафоном, — негодует один из них. — Лавры Навального покоя не дают?! Не проблема, тогда не надо делать вид, что участвуешь в системной политике".

Валерий Рашкин действительно постоянно организовывает протестные мероприятия в форме "встреча с депутатом". Руководитель московского горкома организовал протест против поправок в Конституцию, в защиту просветительской деятельности (встреча закончилась жесткими задержаниями почти 20 человек), против дистанционного образования, против принудительной вакцинации, где тоже многих задержали (а сами участники акции избили человека в костюме Чебурашки).

На одном из митингов быстро шедший к своей машине Валерий Рашкин на просьбу корреспондента Русской службы Би-би-си о комментарии останавливается, прикладывает руки к груди и говорит: "Хорошая моя, ну вы-то хоть не начинайте! Какое интервью, вы не видите что ли, что со мной происходит?" и уходит. Накануне, как раз к акции, вышел очередной разоблачительный сюжет про Рашкина на Рен-ТВ.

Енгалычева горячо поддерживает соратника по актуальной повестке: она заметная фигура в родительском движении против дистанционного "отупляющего и лишающего перспектив" образования и делает множество депутатских запросов, также она всерьез настроена против принудительной вакцинации, хотя антипрививочником себя не считает.

Для победы над коронавирусом депутат предлагает приостановить вакцинацию, развозить людей от КТ-центров, "ощелащивать организм, есть пергу, куркуму и черный тмин". Антипрививочный контент занимает теперь большую часть ее социальных сетей, про "путинский шмурдяк" с иронией цитируют идейные противники, но горячо поддерживают читатели. Она говорит, что ей важен любой протест, который "волнует людей".

- Даже по поводу Навального? Геннадий Андреевич Зюганов высказывался против этих протестов.

- Геннадий Андреевич осуждает не акции, он сам иногда ходит на протестные акции, но он считает, что люди идут за Навального. А люди идут из-за творящейся несправедливости: нищенские пенсии и пособия, чем нас травят магазины, дистанционное образование, леса уезжают из Сибири, деньги уплывают за границу! Ну и еще Навальный, да.

Енгалычева доедает постный винегрет, прощается и идет на работу. Вечером она выложит в "Инстаграм" пост, в котором будет пристраивать кошек и котят, найденных во дворе напротив Мосгордумы. Екатерина рассказывает, что она их поймала, обработала от паразитов и предлагает читателям забрать "чудесные, мурчащие комочки счастья". В комментариях ругаются на Путина, спрашивают про вакцину "Спутник" и хвалят внешность Енгалычевой.

Впрочем, в конце концов думских котят забирают.

"Солдат партии"

Николай Бондаренко втискивает свою грязноватую простецкую иномарку между блестящими машинами перед Саратовской областной думой, "запирая" разом "Лексус" и "Мерседес". "Ничего, позвонят, если нужно будет, они знают, что это моя машина, никто тут на таком кроме меня не ездит", — говорит он и достает пакет с сушками и кефиром. Депутат и, пожалуй, самый медийный российский партийный коммунист нового поколения, недавно вышел из больницы после приступа панкреатита, и теперь ему нужно есть по часам. "Меня когда привезли, врачи говорили — о, Николай, мы вас тут давно ждали, — жуя сушку, говорит Бондаренко, — правда, ставили на инфаркт!"

В кабинете фракции КПРФ в Саратовской областной думе очень тесно, пять депутатов работают за двумя столами. На шкафу стоит мегафон, Бондаренко снимает его и вешает через плечо: "А вот и наше орудие пролетариата! Когда власти пытаются заткнуть нам рот, мы не затыкаемся". Заседания местного парламента во многом усилиями Николая превращены в перформативные акции с обязательной видеофиксацией — он не расстается с палкой для селфи и смартфоном.

Бондаренко в первый раз получил всероссийскую известность после яркого спора с областным министром труда о том, что на областной прожиточный минимум в три с половиной тысячи рублей можно неплохо жить, питаясь "макарошками". Видеоролик перепалки стал вирусным, а позже Бондаренко закрепил успех, живя месяц на эту сумму и подробно фиксируя процесс в социальных сетях. В итоге депутат похудел на семь с половиной килограммов.

В светлом пустом зале думы Бондаренко показывает места боевой славы: вот его тринадцатое ("я не суеверный!") место, вот здесь, прямо перед трибуной спикера, он провел "похороны бюджета Саратовской области", возложив гвоздики на импровизированный гроб, а вот тут его попытался побить депутат от "Единой России" Дмитрий Чернышевский.

В саратовском обкоме КПРФ, в отличии от областной думы, людно: толпятся пожилые люди, споро разбирая пачки с партийными газетами, они работают распространителями. Длинноволосый юноша в футболке с портретом Егора Летова и о чем-то договаривается с первым секретарем Саратовского горкома Александром Анидаловым — потом он говорит мне, что сам "не член КПРФ", но регулярно ходит сюда в марксистский кружок.

Несколько человек пьют чай из кружек с портретом Бондаренко — на его сайте такая стоит 600 рублей и вполне прилично раскупается. Над всем этим довлеет сам Бондаренко: он очень быстро передвигается, много и белозубо смеется, со всеми разговаривает одновременно.

Анидалов, который всего лишь на десяток лет старше своего сопартийца, смотрит на него почти с отцовской нежностью. Я спрашиваю: "Но ведь поведение и известность Николая — это проблема, так? И договариваться о чем-то сложнее, когда такие жесткие позиции".

- С одной стороны, проблема, — мягко говорит Анидалов. — А с другой — это как посмотреть! Вот не хотят с нами о чем-то договариваться, я говорю: "Ну что ж, не хотите со мной — я вам Колю сейчас пришлю!" Его, конечно, боятся.

Центральное место обкома — прекрасно оборудованная профессиональная студия, со звукоизоляцией, техникой и двумя памятными табличками от YouTube в рамочках на стенах. Серебряная — для каналов, достигших 100 тысяч подписчиков, золотая — для каналов, достигших миллиона. Сейчас на канал Бондаренко "Дневник депутата", где он ведет трансляции с заседаний и снимает клеймящие власть ролики по актуальной повестке, подписано чуть больше полутора миллионов человек, и он продолжает расти. В феврале на Бондаренко направили жалобу, в которой обвиняли в получении доходов с использованием парламентского статуса. Сам депутат называет эти обвинения "абсурдными и политически ангажированными".

Стоя под софитами, Бондаренко рассказывает, как студентом-юристом увлекся коммунистической теорией.

- После вуза я понял, что нужно заниматься политической борьбой.

- После вуза обычно люди думают про первую работу, женитьбу и как первую тачку в кредит купить..

- А я и купил! — немедленно прерывает меня Бондаренко, — Натурально, купил кредитную тачку! У меня, правда, и сейчас кредитная…

Бондаренко работал в фирме у родственников, но его все больше перетягивала партийная работа. Я спрашиваю, какого ему было, молодому и очевидно амбициозному, приходить в партию "красных директоров" и "обком обкомычей", где заседали люди с советских времен, которую неоднократно обвиняли в договорных отношениях с властью или торговле мандатами.

"Вы знаете, когда я сюда приходил — не было ни единого человека из моих друзей, которые бы поняли мое решение, мне говорили "вот, очередной дурачок головушкой поехал", смеялись — теперь что-то не смеются, — говорит он. — Ну и да, бывало в партии по-разному, не буду говорить, что когда я пришел — мне прям все так нравилось. Но сейчас посмотрите на ребят из Пензы, посмотрите на Левченко, да в конце концов — как Дума голосует! Приведите мне антинародный закон, за который голосовали коммунисты".

Я говорю про "закон Димы Яковлева", и Бондаренко сразу заводится: "Не все так однозначно, вообще-то, как вы говорите, надо разбираться! Я перешлю вам ролики, в которых доказывается, как нашими детьми торгуют, какая вообще проблема в мире — торговля органами! Я не говорю, что нужно было его принимать в таком виде, я бы, может, и не проголосовал, но давайте уж сразу все так отрицать не будем!" Обещанные ссылки Бондаренко потом не присылает.

Депутат ведет нас прогуляться по центру Саратова — и за 20 минут прогулки к нему подходит с десяток человек. Николай терпеливо со всеми фотографируется, делая свой фирменный жест, "рот фронт", — поднятый сжатый кулак. Кто-то просит помочь с конкретной проблемой, Бондаренко говорит "пишите в директ". Все это время за нами медленно едет вишневая "Дэу", притормаживая тогда же, когда и депутат, разговаривающий с жителями.

Местные власти Бондаренко не любят персонально, но разговаривать об этом не хотят: Русская служба Би-би-си пыталась связаться с десятком видных "единороссов", все они просмотрели сообщения, но отвечать не пожелали, только бизнесмен и бывший депутат от "Единой России" Сергей Курихин (про него ходили слухи, будто он персонально спонсирует Бондаренко) ответил более определенно: "Забудьте этот телефон и больше никогда сюда не звоните".

Бондаренко связи с Курихиным отрицает и говорит, что никаких отношений у них нет и никогда не было: "Его же исключили еще из партии — так могу сказать, что КПРФ приветствует эту их внутривидовую грызню! Жрите друг друга поскорее, а мы будем делами людей заниматься".

Еще одна депутат от "Единой России" Юлия Литневская, постоянный спарринг-партнер Бондаренко в думе, тоже занимающаяся видеоблогами, внезапно соглашается подробно и даже под камеру поговорить. Бондаренко она называет "странным и лживым персонажем" и надеется разоблачить, но когда съемочная группа подъезжает к назначенному месту встречи — звонит и говорит, что интервью отменяется, у нее неожиданные дела. На вопрос, кто ей запретил говорить про Бондаренко, она записывает четыре голосовых сообщения с извинениями: "Мне никто не запретил, понимаете? Хотели как лучше, получилось как всегда. Подвела вас, понимаю, что теперь в ваших глазах Бондаренко — человек гораздо более адекватный, чем я".

"В какой-то момент я объективно, критически к себе стал подходить и думаю, что все они действительно изуродовали мое сознание", — говорит Бондаренко. Он стоит посреди Заводского, одного из самых неблагоустроенных районов Саратова, где и живет с рождения. Справа лужа, слева яма, на теплотрассе спят две кошки и один крепко выпивший человек, "Я стал мыслить радикальнее, я никогда не был таким злым и непримиримым, как сейчас. С удовольствием занимался бы каким-нибудь другим делом, но я не могу — просто посмотрите вокруг. А они ведь еще раз пенсионный возраст поднимут! Еще раз цены повысят! Чиновник говорит — бензин недооценен, он должен стоить дороже — да у меня зубы скрипят от ненависти!" — продолжает он.

Сам депутат живет в совершенно обычной квартире, по соседству с родителями. Вокруг домов дорога такая, что машина Бондаренко пару раз "садится", но он привычно ее вытаскивает на более сухое и ровное место.

Федеральные каналы пока что нашли за Бондаренко ровно два прегрешения: поход по кафе и курение кальяна. Бондаренко кается в курении кальяна, говорит — "слаб, люблю!" Но в целом утверждает, что жить под пристальным недоброжелательным вниманием ему вполне нормально, потому что скрывать нечего.

Свою ненависть Бондаренко пока готов реализовывать только в рамках закона. Он ссылается на Ленина, который говорил, что пока возможно идти легальным путем — нужно это делать.

"Возможный запрет КПРФ — это не запрет легальной борьбы. Ну, будем бороться не под эгидой КПРФ… Сейчас запрещены митинги, когда-нибудь власть запретит и выборы, когда они будут сажать за критику власти официально, когда будет уголовное преследование, тогда да, возможно мы признаем, что легальная борьба уже невозможна, в нас стреляют", — объясняет он.

- Как вы думаете, сколько у вас времени до того, как начнут стрелять?

Бондаренко смеется и не отвечает. Он собирается выдвигаться в Госдуму по округу, где баллотируется нынешний председатель Госдумы и знаковый для Саратова политик Вячеслав Володин. Получилась даже редкая в нынешние времена полемика. Володин сказал: "Нет у Бондаренко другого выхода, только ко мне в округ, только ко мне! Мужик сказал — мужик сделал!"

Володин пообещал написать письмо в адрес съезда КПРФ с настоятельной просьбой, чтобы Бондаренко пошел на выборы именно по 163-му избирательному округу. Отправил ли спикер Госдумы такое письмо или нет, неизвестно, но съезд КПРФ, проходивший 24 июня в Подмосковье, к нему не прислушался. Бондаренко выдвинули по другому округу, его основным соперником станет единоросс Андрей Воробьев, региональный координатор проекта "Локомотивы роста". Сам Бондаренко лаконично комментирует решение съезда: "Я солдат партии. Любое решение партии я исполню".

Как о решении партии он говорит и о несменяемости Геннадия Зюганова: "У нас дискуссии идут совершенно разного характера — от "первичек" до ЦК, что вы из нас "Единую Россию" делаете! Нужно будет встать у руля кому-то другому — мы этот вопрос сами решим, опираясь на волю наших участников и соратников, не сомневайтесь!"

Зюганов часто приводит в пример Николая Бондаренко, а когда того задержали на митинге 23 февраля в защиту Навального, немедленно выступил в его защиту:

- Власть настолько ошалела под напором "навальнятины", — хмуря брови, говорит Зюганов на фоне пресс-вола Госдумы, — Бодаренко Николая, который снимал один из небольших митингов, привели в очередной околоток. Я позвонил официально власти и сказал: или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну!"

Власть дала не отбой, а штраф, а про Навального Бондаренко высказывается осторожно, но вполне определенно: "У нас есть единый враг, несмотря на то, что мы противники и взгляды у нас антагонистические, но в борьбе мы должны быть едины и я уверен, что это неизбежно".

Бондаренко, правда, сразу же уточняет, что говорит это как "гражданин и коммунист", а не как член партии КПРФ. К Навальному в компартии отношение сложное и негативное — кроме того, что он принципиально им чужд по идеологии, Навальный играет на привычном для коммунистов "протестном" поле.

Мы возвращаемся в обком и, стоя под портретом Сталина, Николай Бондаренко говорит, что сейчас в протесте должно быть как можно меньше разногласий, главная задача — это скинуть "Единую Россию". Я спрашиваю, как он относится к Сталину:

- Вот и вы туда же! Волосы дыбом встают от того, что происходит! Власти раздали все советское наследство олигархам и друзьям президента! Народ буквально умирает от нищеты! Каждый четвертый ребенок в России за чертой бедности живет — а мы про Иосифа Виссарионовича разговаривать будем? Ну давайте, я могу подискутировать, но я не вижу в этом сейчас ни малейшего смысла!

Бондаренко читает смс от жены, говорит "Ох, е-мое!" и тянется за пакетом сушек. Он просрочил обязательный очередной прием еды, весь день бегая по городу. На сочувственный вопрос, болит ли панкреатитная поджелудочная, он отвечает: "Вообще очень болит, но душа у меня все-таки болит больше!"

"Депутат на селе"

20 февраля в Пензе было минус 25. Местный журналист Евгений Малышев договорился встретиться с лидером местной фракции КПРФ в гордуме Александром Смирновым около местного обкома и сильно злился: Смирнов опаздывал и не отвечал на звонки.

Наконец, когда журналист окончательно замерз, Смирнов появился со словами "Извини, тут наших "закрывают", я решил подстричься, потому что если месяц в спецприемнике — ну сам понимаешь". С утра полиция уже задержала члена КПРФ и самого молодого депутата гордумы Александра Рогожкина и лидера местного "Левого фронта" Сергея Падалкина.

Пензенское отделение КПРФ анонсировало акцию "За Россию без дворцов и олигархов" и против политических репрессий на 23 февраля — знаковый для КПРФ "День Советской Армии и Военно-морского флота" (чаще всего в обиходе и в документах они используют именно это название). Обычно КПРФ проводит в этот день масштабные митинги по всей стране, но в этот раз ЦК отменило мероприятие "из-за ковидных ограничений, усиленного режима охраны и погодных условий" — или, по мнению "Открытых медиа", после того "как Зюганов обсудил ситуацию в закрытом режиме с президентом Владимиром Путиным".

Пензенское отделение КПРФ мероприятие решило не отменять: Александр Смирнов пообещал 23 февраля провести в городе встречу с депутатом. Тогда за ним и его соратниками пришла полиция. Суд присудил Сергею Падалкину 10 тысяч штрафа, Рогожкину — 20 суток, а Смирнову — семь. На следующий после суда день Александр Смирнов объявил сухую голодовку.

Смирнов курит, стоя у памятника Сталину во дворе обкома, и с удовольствием рассказывает, как они "с товарищами" назло и в ответ "Ельцин-центру" в Екатеринбурге открыли "Сталин-центр" в Пензе. В числе экспонатов — фотографии Сталина разных лет, несколько живописных портретов, артефакты советских времен. Памятник Сталину покрыт золотой краской, за ним на стене — надписи "ЛКСМ" ("Ленинский коммунистический союз молодежи") и "Punks not dead". Смирнов выбивает еще одну сигарету из пачки и говорит, что привычка, конечно, вредная, но вот в ИВС он с собой сигарет не взял — и сильно об этом потом пожалел.

Александру Смирнову 41 год, он бывший айтишник, работал директором МУП, ведущим специалистом избирательной комиссии, а также шесть лет — оперуполномоченным. Щуплый, невысокого роста и с крайне интеллигентными манерами, Смирнов совсем не соответствует привычному образу российского полицейского, о чем я ему и говорю. "Ну это вы так зря, в полиции очень разные люди бывают!" — обиженно говорит он.

В политику Смирнов пришел в 2015 году, оставшись без работы в Сердобске, промышленном городке в Пензенской области:

- У меня жена, маленький ребенок, я теряю работу и начинаю читать Сталина — очень, кстати, интересно, рекомендую! В коммунистической "первичке" я самый молодой, прихожу, там сидит дедушка и дает пачку газет: разноси. Мне это свербит, конечно, но что делать — разношу! Там как раз выборы были, я думаю — ну, займусь выборами. Тут пикет, тут с друзьями поговорил, тут помог кому-то, люди и пошли. Процентов 40 на момент моего ухода в ячейке — это были молодые люди.

- А жили вы на что?

- Ну попозже выделили мне ставку, 14 тысяч рублей, а до этого — на то, что супруга зарабатывала, она у меня понимающая и хороший специалист.

- Но зачем вам-то это было надо?

- Я, может быть, идеалист! — говорит Смирнов и опять закуривает.

По результатам выборов, состоявшихся в 2019 году в Пензе, в состав городской думы попало 12 коммунистов. Это самая большая фракция неправящей партии в нефедеральных парламентских объединениях России. "Я был выдвинут против самого богатого депутата гордумы, — рассказывает Смирнов, — Мой доход — 14 тысяч, а его — ну понятно. Моя задача что? Блин! Да просто общаться с людьми. Моя задача сподвигнуть их выразить свой протест, в том числе и путем выборов!"

Общался и агитировал Смирнов даже в изоляторе временного содержания: с ним вместе задержали двух людей, которые несколько раз попались на краже цветмета ради бутылки водки. "А я их спрашиваю: вы понимаете, почему жизнь сложилась так, что работы у вас нет, благополучия нет, а вы за металлом своим шаритесь? — смеется он. — Ну можно назвать это агитацией, я называю нормальным человеческим разговором!".

Голодовку Смирнов объявил, потребовав привести к нему уполномоченного по правам человека, а также доставить его на ближайшее заседание городской думы, чтобы он мог выполнять свои обязанности. Начальник ИВС сначала просто не знал, что с ним делать.

"Ко мне приходил и говорил — господи, да когда ж ты уйдешь уже, хрен пойми, что с тобой делать — от меня требуют какие-то журналы заполнять, пресса звонит, а у меня не голодал никто никогда!" — пересказывает Смирнов. Три дня он провел на сухой голодовке, говорит, что в конце слышал шум в ушах, ослабел, во время ежедневного звонка жена сказала ему, что он говорит так, "как будто мысли заплетаются". Омбудсмен все-таки посетила депутата, а перед апелляцией он голодовку прекратил, проведя на ней пять дней.

- Если бы я продолжил — смысл бы потерялся. Я прошу меня на заседание думы доставить, а меня в больничку увозят, например! Решил прекратить, да фиг знает, может и правда со мной что-то случилось. Не стрельнуло — значит не стрельнуло.

Смирнов говорит, что уважает личное мужество Алексея Навального, который голодал 24 дня, хотя и совсем не симпатизирует ему как политику. Впрочем, сам он голодовку бы не повторил и надеется, что и повода не будет.

Смирнов считает, что за КПРФ будущее и это на самом деле протестная партия. "До определенного предела — ну, скажем так, до силового захвата власти. Я не сторонник силовых методов. Это значит, что ты плохо работал, если тебе пришлось их использовать. Мы должны идти с сельсоветов, снизу — и строить систему именно таким образом", — объясняет он свою позицию.

Я спрашиваю, не собирается ли Смирнов идти на выборы в Государственную думу.

- Да еще не хватало! — восклицает он, — Я общественный человек и буду следовать той установке, которую мне дадут, но это тяжелая работа, неблагодарная, я к ней не готов.

- Например, придется в администрацию президента ходить?

- Вы ведь все прекрасно понимаете — депутатом "на селе" быть гораздо легче. На работу, правда, не устроишься и денег не заработаешь, но ничего не потеряешь. Например, совесть.

Александр Смирнов стоит в очередном пикете "Лучшая поправка — Путина в отставку!" 43 депутата от КПРФ в Государственной думе в голосовании по поправкам в Конституцию воздержались. При рассмотрении поправок в Совете Федерации против проголосовал только один сенатор-коммунист, Вячеслав Мархаев.

***

В интервью телеканалу "Дождь" Геннадий Зюганов сказал, что не обсуждал с администрацией президента списки тех, кого выдвинули на осенние выборы. "Никакого отношения администрация не могла и иметь не может, никакого абсолютно. Никакого абсолютно". Зюганов не верит в "дворец Путина", не хочет обсуждать сменяемость его власти, но надеется на победу на выборах.

"Политическая система, в которой 30 лет существует КПРФ, требовала от партии следовать правилам, то есть мириться с постоянными поражениями и коррупцией, — говорит Алексей Сахнин, один из создателей "Левого фронта", организации, официально признанной КПРФ союзником, и человек, много лет работавший на разного уровня выборах в России как политтехнолог. — Не в том смысле, что они лично брали, а в том, что они были встроены в эту систему и постоянно шли на компромиссы. Но сейчас отморозиться и сыграть на все деньги, как это сделал Навальный — в меню КПРФ этого просто нету, они не умеют".

Сахнин говорит, что радикализация настроений "актива" КПРФ дошла до крайней точки и люди ставят вопросы не только перед властью, но и перед собственным руководством. Кто-то может, разочаровавшись в партии и левом движении, "переметнуться" к Навальному, а кто-то — попробовать изменить партию изнутри.

Геннадий Зюганов на пленуме по подготовке к выборам в октябре 2020 предложил идти на выборы "Народным патриотическим фронтом". Ему возразил только один человек: член ЦК КПРФ, академик РАН Борис Кашин. Он сказал, что будет "тяжело создавать фронт в условиях, когда партия не указывает конкретного противника во власти", и намного эффективнее будет "обращаться к людям с тех позиций, что нынешние правители узурпируют власть". ЦК "учло мнение товарища Кашина", но риторику не изменило и не планирует.