Кремль анонсировал новую встречу Путина с Байденом
Foto: AP/Scanpix/LETA

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должна состояться "в обозримой перспективе", сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1", пишет портал телеканала "Дождь".

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Передачу пока не опубликовали на сайте телеканала, ее отрывок опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.

"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", — сказал Песков. Он отметил, что о дате встречи объявят, когда президенты примут решение.

Накануне пресс-секретарь российского президента допустил, что встреча Путина с Байденом может состояться "в том или ином формате" до конца года. Спикер Белого дома Джен Псаки ответила на это, что американской стороне пока нечего объявить о возможности новой встречи президентов, отмечает ТАСС.

Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. Они обсудили отравление Алексея Навального, кибератаки, торговые отношения и сотрудничество в Арктике. На организацию встречи президентов Женева потратила не менее 10 миллионов долларов.

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