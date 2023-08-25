Кремль назвал "ложью абсолютной" западные "спекуляции" о причастности к гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондент Би-би-си о том, как в Кремле могут прокомментировать заявления представителей западных стран, которые утверждают, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был убит по заданию Кремля.

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"Смотрите: сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная", — ответил Песков.

Гибель Пригожина до сих пор официально не подтверждена. Росавиация сообщала, что он был на борту разбившегося 23 августа бизнес-джета. МЧС подтверждала гибель всех, кто был на борту. Экспертиза тел погибших не завершена.

Предложив журналистам "основываться на фактах", Песков констатировал, что "фактов пока не много, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий".

Накануне соболезнования в связи с предполагаемой гибелью Пригожина выразил Путин, против которого основатель ЧВК "Вагнер" поднял мятеж два месяц назад. Назвав его "талантливым человеком" и "талантливым бизнесменом", с которым он был знаком с 1990-х, Путин в то же заявил о "серьезных" ошибках Пригожина и его сложной судьбе. О мятеже Путин не вспоминал, но отметил вклад бизнесмена в российское вторжение.

Вслед за президентом России его пресс-секретарь предложил дождаться результатов следствия. Что касается будущего ЧВК "Вагнер", то Песков ничего сказать не смог и только предложил называть эту организацию группой "Вагнер", а не ЧВК, которой якобы "не существует де-юре".

Посетит ли Путин похороны Пригожина, Пескову пока неизвестно. "Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее", — заявил представитель Кремля.

"Единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график", — добавил Песков, отвечая на вопрос о присутствии на похоронах.