Кремль назвал проект санкций США против Путина "запредельной мерой"

Кремль резко негативно отреагировал на законопроект Сената США о введении новых жестких санкций в случае российского вторжения в Украину, которые впервые должны коснуться лично президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения.

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"Введение санкций против главы государства или против главы России — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг, 13 января.

Он отметил, что Россия пока не будет реагировать на действия США. "Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы все-таки хотим надеяться <…> на то, что это только громкие заявления и такое "бряцание", дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну", — сказал Песков.

Дмитрий Песков сделал это заявление на фоне безрезультатных переговоров между Россией и США по вопросам безопасности в Европе. Москва, в числе прочего, настаивает на юридических гарантиях отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и непринятия в альянса Украины и Грузии. США отвергают эти требования.

Новый пакет американских санкций

Накануне Сенат США обнародовал законопроект о новых санкциях против России, которые должны вступить в силу в случае вторжения российских войск в Украину. Среди мер, которые уже получили одобрение в Белом доме, — запрет на въезд в США и заморозка американских активов Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу.

Аналогичные санкции предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к "агрессии против Украины". В течение полугода Минфин США, Госдепартамент и разведка должны будут опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов. К ним также могут быть применены санкции.

Президент США в течение 30 дней после вторжения войск РФ в Украину будет обязан ввести санкции против как минимум трех крупнейших российских банков. Предлагается ввести санкции и против российского внешнего долга, а также газопровода "Северный поток — 2" (СП-2).