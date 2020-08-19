Кремль не увидел необходимости в военной помощи Беларуси
Foto: AP/Scanpix

Отвечая на вопрос о том, в какой ситуации потребность в такой помощи могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипотетические рассуждения на этот счет неприемлемыми

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В Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности (ДКБ), относятся к случаям, когда на страну-участницу Договора совершено нападение извне.

"Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России назвал гипотетические рассуждения на этот счет "неприемлемыми и невозможными".

"Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", — сказал Песков.

15 августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что в случаев внешней военной угрозы его стране будет оказана помощь.

"У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор", — сказал Лукашенко.

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