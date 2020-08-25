Кремль не видит повода для уголовного расследования отравления Навального

Для уголовного расследования ситуации с Алексеем Навальным нужно установить конкретное вещество, заявил пресс-секретарь Владимира Путина. В Кремле назвали "пустым шумом" обвинения в отравлении оппозиционера.

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Кремль пока не видит повода для уголовного расследования ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, помещенным на лечение в берлинскую клинику "Шарите". С таким заявлением пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на брифинге во вторник, 25 августа. По его словам, повод появится лишь после того, как будет установлено конкретное вещество и подтверждено отравление политика. "Пока мы констатируем нахождение пациента в коме", - отметил Песков.

Кроме того, Кремль не считает серьезными обвинения в причастности российских властей к случившемуся с Навальным, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Подобные высказывания "не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом", добавил Песков.

"То, что преступление не будет по-настоящему расследовано и преступник найден, было очевидно, - прокомментировала слова Пескова в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. - Впрочем, мы все и так прекрасно знаем, кто он. Но от того, как именно Песков об этом говорит, я сатанею".

Специалисты клиники "Шарите" нашли признаки отравления ингибиторами холинэстеразы

Специалисты клиники в Берлине ранее обнаружили у россиянина признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Медики пришли к такому выводу на основании нескольких независимых лабораторных исследований. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований пациента, подчеркнули врачи.

После заявления экспертов "Шарите" канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власти РФ провести независимое расследование вероятного покушения на политика.