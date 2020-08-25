Кремль не видит повода для уголовного расследования отравления Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Для уголовного расследования ситуации с Алексеем Навальным нужно установить конкретное вещество, заявил пресс-секретарь Владимира Путина. В Кремле назвали "пустым шумом" обвинения в отравлении оппозиционера.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кремль пока не видит повода для уголовного расследования ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, помещенным на лечение в берлинскую клинику "Шарите". С таким заявлением пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на брифинге во вторник, 25 августа. По его словам, повод появится лишь после того, как будет установлено конкретное вещество и подтверждено отравление политика. "Пока мы констатируем нахождение пациента в коме", - отметил Песков.

Кроме того, Кремль не считает серьезными обвинения в причастности российских властей к случившемуся с Навальным, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Подобные высказывания "не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом", добавил Песков.

"То, что преступление не будет по-настоящему расследовано и преступник найден, было очевидно, - прокомментировала слова Пескова в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. - Впрочем, мы все и так прекрасно знаем, кто он. Но от того, как именно Песков об этом говорит, я сатанею".

Специалисты клиники "Шарите" нашли признаки отравления ингибиторами холинэстеразы

Специалисты клиники в Берлине ранее обнаружили у россиянина признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Медики пришли к такому выводу на основании нескольких независимых лабораторных исследований. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований пациента, подчеркнули врачи.

После заявления экспертов "Шарите" канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власти РФ провести независимое расследование вероятного покушения на политика.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

10

Source

Deutsche Welle

Tags

Алексей Навальный Дмитрий Песков
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться