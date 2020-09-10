Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Госсекретаря США Майкла Помпео о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает корреспондент "Газеты.ru".

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Ранее Помпео заявил, что мировое сообщество ждет от России привлечения к ответственности виновных в инциденте.

"Еще раз повторяю: мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Прямые или косвенные указания на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему, эти намеки считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность", — заявил Песков.

Песков также сообщил о вероятном недопонимании, комментируя информацию о том, что глава государства Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте якобы пообещал создать комиссию по ситуации с Алексеем Навальным.

"Я не исключаю, что произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема "берлинского больного" затрагивалась, и президент информировал Джузеппе Конте, что уже проводятся доследственные действия", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что нет оснований возбуждать уголовное дело, потому что анализы не показали отравляющие вещества.

Ранее Конте заявил, что Путин в разговоре с ним пообещал создать комиссию для расследования инцидента с Алексеем Навального.

"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями", — сказал Конте.

Песков подтвердил, что Москва готова взаимодействовать с Берлином на фоне ситуации с Навальным. "Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен. Были озвучены соответствующие предложения по линии российских врачей, но пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны германских коллег, но надеемся, что это произойдет", — сказал он.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи "Шарите" заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.