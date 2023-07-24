Кремль отрицает, что войска РФ разрушили собор в Одессе. По словам Пескова, в храм попали "антиракеты"

Спасо-Преображенский собор в Одессе был частично разрушен в воскресенье, 23 июля, в результате попадания ракеты украинской системы ПВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы неоднократно заявляли и можем это повторить: наши Вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или, тем более, храмам, церквям и другим подобным объектам. Подобные обвинения мы не принимаем. Это является абсолютной неправдой. Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм", — заявил Песков радиостанции "Маяк".

Накануне ту же версию озвучило Минобороны РФ, признавшее при этом факт удара по Одессе. По версии ведомства, "наиболее вероятной причиной его (собора — прим. Delfi) разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов".

Российские военные атаковали Одессу в воскресенье, 23 июля. Среди прочих объектов был поврежден Спасо-Преображенский собор, крупнейший православный храм города. По словам президента Украины Владимира Зеленского всего пострадали около 50 зданий, среди которых 25 памятников архитектуры.

Российские официальные лица регулярно заявляют, что разрушение гражданских объектов и жилых зданий в ходе агрессивного вторжения в Украину — результат попадания ракет украинской ПВО, а не ударов войск РФ. С подобными комментариями, в частности, выступал постпред РФ при ООН Василий Небензя, высказываясь об ударе по многоэтажке в Днепре в середине января (тогда погибли 46 человек). Каких-либо доказательств в подтверждение таких утверждений обычно не приводится.

По данным ЮНЕСКО, по состоянию на 20 июля 2023 года в Украине в ходе полномасштабного российского вторжения были повреждены 270 объектов наследия, в том числе 116 религиозных строений, 95 памятников архитектуры и 27 музеев.