Кремль отрицает, что войска РФ разрушили собор в Одессе. По словам Пескова, в храм попали "антиракеты"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Спасо-Преображенский собор в Одессе был частично разрушен в воскресенье, 23 июля, в результате попадания ракеты украинской системы ПВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы неоднократно заявляли и можем это повторить: наши Вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или, тем более, храмам, церквям и другим подобным объектам. Подобные обвинения мы не принимаем. Это является абсолютной неправдой. Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм", — заявил Песков радиостанции "Маяк".

Накануне ту же версию озвучило Минобороны РФ, признавшее при этом факт удара по Одессе. По версии ведомства, "наиболее вероятной причиной его (собора — прим. Delfi) разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов".

Российские военные атаковали Одессу в воскресенье, 23 июля. Среди прочих объектов был поврежден Спасо-Преображенский собор, крупнейший православный храм города. По словам президента Украины Владимира Зеленского всего пострадали около 50 зданий, среди которых 25 памятников архитектуры.

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Российские официальные лица регулярно заявляют, что разрушение гражданских объектов и жилых зданий в ходе агрессивного вторжения в Украину — результат попадания ракет украинской ПВО, а не ударов войск РФ. С подобными комментариями, в частности, выступал постпред РФ при ООН Василий Небензя, высказываясь об ударе по многоэтажке в Днепре в середине января (тогда погибли 46 человек). Каких-либо доказательств в подтверждение таких утверждений обычно не приводится.

По данным ЮНЕСКО, по состоянию на 20 июля 2023 года в Украине в ходе полномасштабного российского вторжения были повреждены 270 объектов наследия, в том числе 116 религиозных строений, 95 памятников архитектуры и 27 музеев.

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