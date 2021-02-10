Кремль ответил на слова Борреля о новых санкциях после визита в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не была заинтересована в сворачивании отношений с Евросоюзом и считает "абсолютной необходимостью" учитывать взаимные интересы в диалоге с Брюсселем. Так он прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который не исключил возможность введения новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, передает РБК.

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"Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы в этом заинтересованы и мы не были инициаторами сворачивания этих отношений. Исходим из необходимости учета интересов друг друга, считаем это абсолютной необходимостью. Категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов", — сказал Песков.

Визит Борреля в Москву на прошлой неделе был первым для верховных представителей ЕС по внешней политике за последние три года. Он состоялся на фоне растущей критики российских властей со стороны Запада из-за дела Алексея Навального и разгона несогласованных акций протеста в его поддержку.

Непосредственно во время визита стало известно, что Москва высылает трех дипломатов от Германии, Польши и Швеции в связи с тем, что они присутствовали на несогласованных акциях протеста в Москве и Петербурге. Боррель, а также представительства Польши и Швеции заявили, что дипломаты имели право на наблюдение за ситуацией в соответствии с Венской конвенцией.

Спустя несколько дней Министерство иностранных дел Германии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Берлине. Этот шаг стал реакцией правительства Германии на высылку одного из сотрудников посольства ФРГ в Москве и дипломатов других стран Евросоюза. О высылке российских дипломатов объявили также Швеция и Польша.

Во время пребывания в Москве Боррель также сообщал, что на сегодняшний день ни одна страна в ЕС не внесла конкретных предложений о новых санкциях против России из-за приговора Навальному, а дальнейшие шаги ЕС, включая возможность санкций, будут рассматриваться на встрече глав МИДов стран ЕС в конце февраля.

После отъезда из России Боррель подтвердил, что вопрос о введении санкций против российских властей будет рассмотрен в феврале. По его словам, переговоры в Москве показали, что "Россия все больше отдаляется от Европы".

"Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях", — написал он.