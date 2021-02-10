Кремль ответил на слова Борреля о новых санкциях после визита в Москву
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не была заинтересована в сворачивании отношений с Евросоюзом и считает "абсолютной необходимостью" учитывать взаимные интересы в диалоге с Брюсселем. Так он прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который не исключил возможность введения новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, передает РБК.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы в этом заинтересованы и мы не были инициаторами сворачивания этих отношений. Исходим из необходимости учета интересов друг друга, считаем это абсолютной необходимостью. Категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов", — сказал Песков.

Визит Борреля в Москву на прошлой неделе был первым для верховных представителей ЕС по внешней политике за последние три года. Он состоялся на фоне растущей критики российских властей со стороны Запада из-за дела Алексея Навального и разгона несогласованных акций протеста в его поддержку.

Непосредственно во время визита стало известно, что Москва высылает трех дипломатов от Германии, Польши и Швеции в связи с тем, что они присутствовали на несогласованных акциях протеста в Москве и Петербурге. Боррель, а также представительства Польши и Швеции заявили, что дипломаты имели право на наблюдение за ситуацией в соответствии с Венской конвенцией.

Спустя несколько дней Министерство иностранных дел Германии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Берлине. Этот шаг стал реакцией правительства Германии на высылку одного из сотрудников посольства ФРГ в Москве и дипломатов других стран Евросоюза. О высылке российских дипломатов объявили также Швеция и Польша.

Во время пребывания в Москве Боррель также сообщал, что на сегодняшний день ни одна страна в ЕС не внесла конкретных предложений о новых санкциях против России из-за приговора Навальному, а дальнейшие шаги ЕС, включая возможность санкций, будут рассматриваться на встрече глав МИДов стран ЕС в конце февраля.

После отъезда из России Боррель подтвердил, что вопрос о введении санкций против российских властей будет рассмотрен в феврале. По его словам, переговоры в Москве показали, что "Россия все больше отдаляется от Европы".

"Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях", — написал он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

26

Source

Tags

Россия Алексей Навальный Дмитрий Песков Евросоюз Кремль
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

Объявления

Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
191 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 200€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
90 100€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
87 400€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€