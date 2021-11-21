Кремль попросил НАТО не окрылять Украину на "безумные действия"

НАТО проводит провокационную деятельность у границ России, США и их союзники должны прекратить "концентрировать военный кулак", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин".

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Он добавил, что также необходимо, чтобы альянс перестал "накачивать Украину" оружием, "тем самым окрыляя Украину на безумные действия".

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина", — сказал он.

Это делается, скорее всего, под прикрытием учений, добавил Песков.

"Это душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия", — добавил он.

Комментируя сообщения о сосредоточении российской военной техники в непосредственной близости от границы с Украиной, Песков отметил, что "о необычной военной активности говорят те, кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана". "Это не совсем логично и не совсем прилично", — добавил он.