Кремль сообщил о визите президента Владимира Путина в штаб группировки войск в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск в Ростове-на-Дону, сообщила в ночь на 19 августа пресс-служба Кремля. Об этом пишет Meduza.
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В сообщении говорится, что президент заслушал доклады начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, а также других командующих и высших офицеров. Другие подробности не приводятся.
В последний раз Путин провел подобное совещание в Ростове-на-Дону в марте. В том же месяце президент впервые с начала вторжения в Украину посетил Донбасс, побывав с рабочим визитом в Мариуполе.
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