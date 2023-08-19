Кремль сообщил о визите президента Владимира Путина в штаб группировки войск в Ростове-на-Дону
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск в Ростове-на-Дону, сообщила в ночь на 19 августа пресс-служба Кремля. Об этом пишет Meduza.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В сообщении говорится, что президент заслушал доклады начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, а также других командующих и высших офицеров. Другие подробности не приводятся.

В последний раз Путин провел подобное совещание в Ростове-на-Дону в марте. В том же месяце президент впервые с начала вторжения в Украину посетил Донбасс, побывав с рабочим визитом в Мариуполе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе