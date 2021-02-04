Кремль: в России нет репрессий, а спецприемники и автозаки переполнены из-за самих протестующих
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Кремле не считают репрессиями небывалые по массовости задержания на акциях в поддержку Алексея Навального, и возлагают ответственность за переполненные автозаки и спецприемники на самих задержанных.

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"Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушений закона, участников незаконных акций", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Эха Москвы". По его словам, Владимир Путин воспринимает протестующих "как тех, кто участвует в незаконной акции, нарушает закон Российской Федерации, и, конечно, как граждан России".

Песков добавил, что участники митингов — "кто-то из них по своей воле, кто-то будучи жертвой подстрекателей — распространяли всячески призывы участвовать в незаконных акциях" и в результате были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.

"Никаких репрессий нет, я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками. Во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников. Что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер", — заявил пресс-секретарь.

По его словам, президенту не показывали записи и фотографии из переполненных спецприемников, так как он "не может знакомиться со всем объемом видео". Отвечая на вопрос "Коммерсанта FM", зачем задерживать тысячи людей, если их потом негде размещать, Песков согласился, что задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки, однако заявил, что "нужно говорить не о последствиях, в первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях".

Песков добавил, что "незаконные несанкционированные акции доставляют много хлопот гражданам страны" и "продолжают доставлять огромные неудобства" тем, кто на них пришел. "Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями. Эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом", — подчеркнул представитель Кремля.

Он не стал комментировать решение суда об аресте на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова за ретвит шутки, в которой была указана дата протестов 23 января. Песков объяснил, что "не имеет права" высказывать мнение на этот счет.

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