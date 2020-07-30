Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Россия могла направлять кого-либо в Белоруссию для дестабилизации обстановки. Москва надеется получить информацию, которая поможет разобраться в произошедшем, добавил он

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и ждут от Минска "исчерпывающей информации". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.

То, что "какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии" в преддверии выборов президента, — это "инсинуации", считает Песков. "Россия и Белоруссия — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи", — подчеркнул он.

Песков напомнил о встрече представителей МИД Белоруссии с послом России Дмитрием Мезенцевым. "Рассчитываем, что в результате этого общения и по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", — отметил он.

На просьбу журналистов прокомментировать данные, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России". "Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются", — добавил пресс-секретарь российского президента.

Журналисты также задали представителю Кремля вопрос, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе. "А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия, как ЧВК, нет", — сказал он в ответ на это.

При этом Песков пообещал, что Кремль учтет заявление писателя Захара Прилепина, по словам которого среди задержанных есть "два или три бойца", служивших вместе с ним в Донбассе.

"Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться", — заключил пресс-секретарь.

29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один — на юге Белоруссии. По данным КГБ республики, они являются наемниками ЧВК Вагнера. Агентство БелТА обнародовало список имен и даты рождения задержанных. По меньшей мере девять из них фигурируют в черном списке украинского портала "Миротворец" как участники военного конфликта в Донбассе на стороне ополченцев.