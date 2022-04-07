Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что санкции против дочерей Путина "говорят сами за себя", Кремль обязательно на них ответит, и "сделает это так, как посчитает необходимым", сообщает ТАСС. Таким образом Кремль впервые признал, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова действительно являются дочерями Путина.

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Президент России ранее не подтверждал, но и не опровергал, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Катерина Тихонова являются его дочерьми, пишет "Радио Свобода".

Воронцова — кандидат медицинских наук, в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии. В апреле 2021 года стало известно, что на генетические исследования под ее руководством российские власти выделят более 200 миллиардов рублей.

Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика". В ноябре 2021 года она подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций". Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы.

В среду американская администрация объявила о введении новых санкций против РФ, в том числе в отношении "взрослых детей" Путина, а также супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как отмечает Bloomberg, cанкции в отношении дочерей Путина "символический жест", так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно.

Дмитрий Песков зявил, что "продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя". "Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело", — пожаловался он.

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