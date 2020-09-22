Кремль заподозрил соратников Навального в попытке скрыть улики

Российские следователи, ведущие доследственную проверку по факту отравления оппозиционного политика Алексея Навального, столкнулись со сложностями. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время традиционной встречи с журналистами во вторник, 22 сентября.

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Отвечая на вопрос, контролируют ли в Кремле сроки проверки, он пояснил проблемы правоохранителей тем, что "многие улики были, к сожалению, увезены". "Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве "есть определенные проблемы с получением данных" из Германии, что, безусловно, затрудняет все следственные действия".

В то же время Песков отказался комментировать слова госсекретаря США Майка Помпео, который накануне в интервью немецкому изданию Bild заявил, что США не оставят случай Навального без последствий, и напомнил о реакции на отравление Скрипалей. "Я оставлю удовольствие комментировать заявление госсекретаря США своей коллеге Маше", — цитирует Пескова ТАСС, поясняя, что он имел в виду официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Отравление Алексея Навального

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.