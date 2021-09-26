Кремль заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Газпром" готов увеличить экспорт газа в западные страны. "Наши потребители в Европе - это наши главные партнеры", - заявил Дмитрий Песков.

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Российский государственный концерн "Газпром" готов увеличить поставки газа в Европу. Об этом в воскресенье, 26 сентября, в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, концерн "уже выбрал все дополнительные заявки" и сам заинтересован в увеличении экспорта газа. "Наши потребители в Европе - это наши главные партнеры", - добавил Песков.

Обвинения "Газпрома" в манипулировании рынком

Из-за дефицита газа в Европе цены на энергоносители в этом году выросли на 250%. Помимо этого, увеличилась и стоимость электроэнергии, так как она связана с ценой на газ.

На фоне резкого роста цен Международное энергетическое агентство (IEA), а также десятки депутатов Европарламента заподозрили "Газпром" в манипулировании рынком. В Германии кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко раскритиковала Россию и ее президента Владимира Путина, связав значительный рост цен на газ с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2".

По ее мнению, режим Путина стремится усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для спорного газопровода и ввести его в эксплуатацию. В то же время правительство в Берлине заявило об отсутствии оснований обвинять Россию в росте цен на газ в Германии. Представительница Минэкономики ФРГ подчеркнула, что Россия соблюдает действующие договоры, и указала на целый ряд причин, по которым цены на газ сейчас растут: к примеру, это "экономическая ситуация в Азии, суровая зима и пожары в Сибири". "В настоящее время мы не видим необходимости вмешательства государства. О сознательном манипулировании нам ничего не известно", - заявила она.

Между тем администрация США заявила о намерении вместе с европейскими партнерами отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ. "Рост цен на газ вызвал серьезные опасения и вопросы по поводу надежности существующих поставок и по энергетической безопасности в Европе", - отметила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

В Кремле обвинения в манипуляции рынком традиционно отвергают. "Газпром" "полностью выполняет свои обязательства", в очередной раз заявил Дмитрий Песков.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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