Кремлевский карантин во время войны. Как в России охраняют здоровье Владимира Путина

Ни вторжение в Украину, ни четыре прививки против коронавируса, ни ослабление пандемии не отменили карантина для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным. Регулярно в изоляции сидят пилоты и медики. Для доступа в "чистую зону" сотни людей четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. Берут и дополнительные анализы — на грипп, стафилококк и глисты. Би-би-си рассказывает, как охраняют здоровье российского президента, как устроена система тестирования в карантине и во сколько миллиардов рублей это обходится российскому бюджету.

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"Когда дошла очередь до меня, мы с ним [Путиным] поздоровались. Я передал ему поздравления от ветеранов и руководства нашей республики. Он улыбнулся и пожал мне руку. Президент оставил о себе неизгладимое впечатление", — так описывает встречу с Владимиром Путиным генерал Ахат Юлашев из Казани.

Юлашев пожимал руку российскому президенту на параде на Красной площади 9 мая 2022 года — в разгар войны России с Украиной. Ради этой встречи 94-летний мужчина провел две недели на карантине.

В Москву генерал — ветеран не Великой Отечественной, а афганской войны — приехал 23 апреля. Встретили его "со всеми почестями и поселили в роскошном московском отеле", рассказывал он после возвращения местным СМИ, не скрывая, что "находился на полном обеспечении на карантине".

Би-би-си не удалось связаться с Юлашевым.

Генерал Юлашев был одним из приблизительно 400 человек, которые находились с 24 апреля по 9 мая на карантине в Москве ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Владимиру Путину.

Правда, жили они, судя по всему, неплохо: карантин проходил в двух гостиницах в центре столицы — пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-Отеле".

Год назад Би-би-си уже писала о беспрецедентном карантине для всех, кто обслуживал Владимира Путина или близко контактировал с ним. С тех пор российский президент получил аж четыре дозы вакцины от коронавируса и начал войну с Украиной, но ни вакцинация, ни чрезвычайная ситуация принципиально не изменили ситуацию: он стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию, а весь обслуживающий персонал и все контактирующие с ним продолжают сидеть в карантине, но теперь в разных точках России.

По открытым данным, кремлевские структуры потратили на это около 1,5 млрд рублей (26,4 млн евро), еще не менее 1,7 млрд (29,9 млн евро) обсерваторы получили в виде субсидий.

"Такие меры беспрецедентны, но по ним невозможно сделать вывод о том, есть ли у президента проблемы со здоровьем, скорее, это перестраховка или "звездная болезнь", — сказал Би-би-си израильский анестезиолог Михаил Фремдерман, до 2014 года работавший в России.

Константин Балонов, заведующий отделом в отделении анестезиологии и реанимации в клинике Tufts Medical Center в США и лично лечивший тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ, считает, что подобные карантинные меры так же иррациональны, как и патологическая ненависть к "непокорным" типа Украины, оппозиционера Алексея Навального или телеканала "Дождь".

Он считает, что медики в Кремле просто боятся возможных репрессий и перестраховываются: "Сидеть в карантине и сдавать многочисленные анализы — с медицинской точки зрения это паранойя или реальный страх. "Дело врачей" может очень быстро стать новой реальностью".

Русская служба Би-би-си выяснила подробности того, как во время продолжающейся войны и идущей на спад пандемии берегут здоровье президента и как это делали до широкого распространения коронавируса — за последние годы ни на один крупный форум Путин не приезжал без штата врачей.

Обсервация для рукопожатия с президентом

99-летний полковник Николай Козлов из подмосковного Королева в 1945 году брал Берлин и расписался на стенах Рейхстага. Его ежегодно приглашают на парад.

"С радостью узнал, что в эти дни он проходит специальный двухнедельный карантин в санатории — пребывает в режиме изоляции от любых контактов, чтобы ничего не помешало самочувствию тех, кто будет рядом с ним на трибуне, на Красной площади", — писал в апреле депутат Мособлдумы Сергей Керселян.

Рядом с Козловым в первом ряду центральной трибуны были президент и министр обороны. "Через одного человека — Шойгу, а через два, по-моему, — Путин, — вспоминает ветеран в разговоре с Би-би-си. — Мы с ним [Путиным] коротко обменялись поздравлениями, спросили о здоровье". Обменялись они и рукопожатием: "Поздравил, прошел, пожелал всем [здоровья]".

В карантине он не видит ничего необычного: так было и в прошлом году, и перед встречей с Путиным 22 июня.

В подмосковном военном санатории, по его словам, в этом году было всего пять ветеранов Великой Отечественной войны, каждый — с сопровождающим. "Две недели отдыхали, гуляли по лесу, питание нормальное. Оттуда сразу потом поехали на парад", — вспоминает он. Козлов сидел на карантине вместе с дочерью, но на трибуне рядом с отцом она не была.

Всего на трибуны Красной площади пригласили 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Их встречали и сопровождали волонтеры, отобранные по конкурсу. В карантине сидели далеко не все — из регионов ветераны и волонтеры в основном приезжали в Москву 7 или 8 мая.

Ситуация была иной для таких ветеранов, как Юлашев и Козлов: они получили билет на центральную трибуну, где места распределяла администрация президента с ветеранскими организациями и министерством обороны. Те, кто находился в первом ряду, пожимали руку Путину.

Сколько человек находились перед парадом на кремлевском карантине, власти не сообщали.

Кроме рукопожатий с гостями центральной трибуны, у Путина 9 мая были и другие тесные контакты. Он возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату и прошел в колонне акции "Бессмертный полк".

В возложении венков после парада вместе с Путиным участвовали Николай Козлов и другие прошедшие карантин ветераны. После этого они отправились на прием в Большой Кремлевский дворец. Там Путин сидел уже поодаль, "немножко в торце" зала. И все было "быстро-коротко": "Поздоровался, поздравил, поднял рюмку за всех. Выпили, потом он ушел, а банкет продолжался", — рассказал Би-би-си Козлов.

С ним за 25-м столом оказался подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Чиновник и другие первые лица, судя по их предыдущей повестке, в карантине не были. Возможно, поэтому президент держал дистанцию.

В прежние годы Путин после парада публично лично поздравлял ветеранов в Кремле и поднимал тост. С начала пандемии эта традиция прервалась, в конце апреля пресс-служба Кремля сообщила РИА "Новости", что приема не будет.

По данным сайта госзакупок, на 9 мая все же был запланирован торжественный прием от имени Путина. 5 мая Управление делами президента (УДП) заказало 500 бланков приглашений, 450 книжек с меню и программой концерта и 70 указателей столов. По стандартам обеспечения "санитарно-эпидемиологического благополучия" президента этому событию, для тесного общения с гостями, тоже должен был предшествовать карантин.

Из карантина в "чистую зону"

Окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают различные анализы. Эти лабораторные исследования "в санитарно-эпидемиологических" целях также закупает Управделами президента.

Некоторые контракты раскрывают сложную процедуру допуска "перед началом работы в "чистой зоне". Правила появились в 2021 году.

Чтобы вообще попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день — опять кровь на антитела.

Если у человека не выявлялись антитела IGM, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" — то есть к президенту.

Позже в контракт добавили условие, что по запросу УДП у людей в карантине могут брать биоматериал и на другие анализы. Это произошло уже после вакцинации Путина.

С начала пандемии Управделами президента и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других лиц, в том числе по "карантинным" контрактам, на сумму около 200 млн рублей (3,5 млн евро).

По заявкам УДП анализы с 2021 года сдали около 1500 человек — у некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Кал они тоже сдавали — но не на коронавирус, а на яйца гельминтов.

О том, что приближенные к президенту чиновники должны сдавать кал, сообщал в феврале 2022 года со ссылкой на анонимные источники телеграм-канал Baza, который утверждал, что чиновникам приходилось сдавать эти анализы "несколько раз в неделю".

При этом, например, для сотрудников комбината питания "Кремлевский", которые кормят не президента и работают не в Кремле, а в зданиях Администрации президента на Старой площади в Москве, Госдумы, Cовета Федерации, Дома правительства и Верховного суда, оказалось достаточно только мазков для ПЦР-теста.

Летный отряд "Россия" УДП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всех — 125 млн рублей (2,2 млн евро). С июня 2021 года летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А также — полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала для выявления коронавируса.

Та же схема работает и сейчас. Только за май 2022 года летный отряд оплатил 1376 мазков и 98 проб кала на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 — на биомаркеры. При этом они продолжают массово сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

"Медицинского аспекта в исследовании кала на коронавирус нет. Это попытка продублировать в целях перестраховки обычный тест, поскольку любой мазок может оказаться неинформативным", — сказал Би-би-си российский врач-инфекционист, лечивший ковидных больных в "красной зоне". Он попросил об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать эту тему. Случаи заражения коронавирусом фекально-оральным путем ему не известны, об этом говорили и другие эксперты.

Тесты на другие инфекции и резкое сокращение контактов, по словам того же собеседника Би-би-си, иногда применяют для тяжелых больных — например, перед операциями в онкогематологии, чтобы исключить любые побочные эффекты. Но время таких мер ограничено, они не продолжаются годами, и обычно человек не живет в стерильных условиях. "Не все действия чиновников оправданы с точки зрения науки, многие хотят понравиться начальству, показать что они все продумали", — говорит врач.

Телеграм-канал Baza писал, что многие кремлевские работники вынуждены проводить почти весь год на карантине, и некоторые сотрудники Администрации президента и ФСО "отсидели" в 2021 году в одноместных номерах более 150 дней — из-за чего у персонала начали возникать проблемы в семьях.

Контракты на карантинное проживание таких лиц обычно засекречены. Но госзакупки показывают картину, аналогичную летчикам.

Карантин для них в десятке кремлевских санаториев рядом с резиденциями президента в Подмосковье, Сочи и на Валдае с начала пандемии в 2020 году уже обошелся в более 1,2 млрд рублей (21,1 млн евро), а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд (35,2 млн евро). Некоторые из этих санаториев полностью превращены в обсерваторы и закрыты для отдыхающих.

При этом только в 2020 году они получили от УДП субсидии в рамках антиковидных мер на общую сумму около 1,7 млрд рублей (29,9 млн евро). В 2021 году власти реестр новых субсидий засекретили.

Опередить Путина

В марте 2021 года Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, привился от коронавируса в первый раз. В факте вакцинации президента многие сомневались: ее не показали по телевизору и не назвали даже вакцину, которую вкололи главе российского государства. Лишь позже стало известно, что речь шла о "Спутнике".

Судя по госзакупкам, после прививки Путин стал активно перемещаться по стране — на праздники, форумы и от резиденции к резиденции, где принимал глав других государств.

Однако прививка не помешала карантину: перед каждой встречей штат сотрудников, видимо, готовивших встречи и близко контактирующих с Путиным, а также медики сидели в карантине, выяснила Би-би-си на основе данных госзакупок.

Медицинский десант на Валдай

"Недалеко от старинного русского города Валдай, на полуострове, опоясанном чистейшим озером Ужин, возвышается лесистый холм, с незапамятных времен называемый в народе "Русалочьей горой". Место славится красотой и силой, соседством с древним Иверским мужским монастырем и местонахождением оздоровительного комплекса Управления делами президента РФ", — так рекламирует себя на своем сайте дом отдыха "Валдай" в Новгородской области.

О том, что рядом находится резиденция Владимира Путина, сайт умалчивает. Но желающих отдохнуть под "Русалочьей горой" предупреждает: "Уважаемые гости, информируем вас о закрытии "Дом отдыха "Валдай" для приема гостей с 6 ноября 2020 года на неопределенное время".

С самого начала пандемии туда командирует своих медиков Центральная клиническая больница (ЦКБ) Управделами президента, где лечится Владимир Путин. Судя по оплаченным счетам, там почти всегда находится от одного до четырех медиков, для которых арендуют в закрытом доме отдыха номера и отдельные коттеджи.

Врачи стали сопровождать Путина на Валдай с 2020 года. В течение года больница шесть раз отправляла от одного до четырех своих сотрудников (чаще всего они ездили вдвоем) в командировки сроком от 10 до 15 дней. Жили они в отдельных коттеджах по все той же цене 5500 рублей (96 евро) в сутки. За год больница потратила на их проживание 847 тыс. рублей (14,7 тысяч евро).

В 2021 году поездки участились, при этом врачи приезжали на сроки от одного до 26 дней. Больница арендовала для них коттеджи 18 раз на сумму 1,193 млн руб. (20,7 тысяч евро).

В 2022 году врачи приезжали к Путину на Валдай уже как минимум девять раз — с 1 января по 15 апреля там ежедневно находились один-два сотрудника кремлевской больницы.

Максимальный срок командировки одного медика продолжался 34 дня. На данный момент больница оплатила аренду коттеджей на Валдае до середины апреля, заплатив 841 тыс. руб. (14,6 тысяч евро).

В апреле издание "Проект" (российские власти его запретили) опубликовало расследование, предположив по его итогам, что у Путина есть серьезные проблемы со здоровьем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это отрицал.

"Проект" на основании данных госзакупок рассказал, что с 2016 по 2020 год Путина в многочисленных поездках в Сочи, где находится одна из президентских резиденций, сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два отоларинголога и хирург — специалист по раку щитовидной железы.

Командировки кремлевских врачей в Сочи продолжаются до сих пор — новый контракт на их проживание в санатории "Русь" заключен на днях.

В период пандемии и в военном 2022 году столичные медики ЦКБ, как выяснила Би-би-си, стали сидеть в карантине в Москве — в том числе, перед важными событиями и редкими публичными мероприятиями Владимира Путина.

Например, незадолго до нападения России на Украину, в феврале, ЦКБ оплатила для своих сотрудников 20 номеров в московской гостинице "Арбат" (подчиняется "Президент-Отелю" Управления делами президента). 20 московских медиков переселились в гостиницу 2 февраля. Из них 16 человек жили там 15 дней, трое — на два дня меньше, один — всего неделю.

Иногда больница заселяла в четырехзвездочный "Президент-Отель" только одного врача — на срок 2, 9 и 14 суток. Чем отличался этот специалист от остальных коллег, неизвестно, его имя в опубликованных на сайте госзакупок документах скрыто.

Всего на проживание врачей в этих двух гостиницах больница потратила с 2020 года около 17 млн рублей (296 тысяч евро).

По условиям контрактов тестирование на коронавирус и трехразовое питание своим сотрудникам ЦКБ чаще всего обеспечивала сама. Возможно, медиков возили на работу и обратно, а отель служил для них обсерватором.

Консилиумы для форумов

Даже в пандемию есть один вид публичных мероприятий, который Путин редко пропускает, — это различные форумы. Для него это возможность донести до бизнеса и инвесторов свою точку зрения.

В военном 2022 году, например, на Петербургском международном экономическом форуме он долго рассуждал перед российскими бизнесменами и редкими иностранными гостями о том, как санкции и решения европейских и американских властей повергли западный мир в тяжелейший кризис.

Путина, еще задолго до пандемии, на все форумы сопровождали бригады врачей, в том числе инфекционисты и специалисты разного профиля, выяснила Би-би-си на основе данных госзакупок.

Особенно показателен Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке. Туда через всю страну отправляются медики ЦКБ — они прилетают за неделю до прибытия Путина и покидают Владивосток уже после его возвращения в Москву.

В 2021 году Путин прибыл во Владивосток 1 сентября, проводил рабочие встречи, а 3 сентября участвовал в пленарном заседании ВЭФ на территории кампуса Дальневосточного университета на острове Русский.

За неделю до прибытия президента врачи ЦКБ поселились в люксе отеля "Астория" во Владивостоке (606 тысяч руб.; 10,5 тысяч евро) и в университетской гостинице на острове Русский (45 тысяч руб.; 780 евро), где и проходит форум.

В 2019 году на острове Русский во время ВЭФ жили замглавврача ЦКБ Борис Горшенин (видимо, в качестве администратора группы) и еще семь медиков (315,5 тысяч руб.; 5,5 тысяч евро).

Мощные бригады специалистов ЦКБ сопровождали Путина на Арктический форум. В 2017 году он проходил в Архангельске. Президент выступал там 30 марта.

С 27 по 31 марта в общежитии Северного арктического университета жили кардиолог Сергей Ваниев, главный инфекционист Управделами президента Георгий Сапронов (пандемии тогда еще не было), профессор-невролог Владимир Шмырев и отоларинголог-фониатр Наталья Чучуева, специалист по лечению нарушений голоса, диагностике патологий гортани и других ЛОР-органов.

В состав бригады также входили два терапевта — Юрий Лукин и Владимир Шпинчевский, а также старшая медсестра Ирина Арсеева, фельдшер отделения скорой помощи ЦКБ Олег Алешин и еще некоторые медики.

В 2019 году Арктический форум проходил в Петербурге в апреле. Борис Горшенин прибыл туда за неделю до приезда Путина в Петербург. За два дня до президентского визита к нему присоединились начальник неврологического центра Сергей Архипов, все тот же отоларинголог-фониатр Наталья Чучуева, инфекционист Андрей Девяткин, главный пульмонолог Управделами президента Светлана Евдокимова, главный кардиолог УДП Никита Ломакин и еще один сотрудник больницы.

Через два месяца Путин вернулся в Петербург, чтобы 7 июня выступить на ПМЭФ. С 3 по 9 июня в Петербурге опять дежурил Борис Горшенин. ЦКБ заплатило за его гостиничный номер 369,9 тысяч рублей (6,4 тысяч евро).

Открытых данных об аренде гостиницы для его подчиненных на сайте госзакупок нет. Но президентские врачи в Петербурге могли использовать инфраструктуру резиденции Путина — Константиновского дворца. Кроме того, в Петербурге есть свои кремлевские врачи — они работают в консультативно-диагностическом центре управделами президента.

В 2017 года президент был в Петербурге во время ПМЭФ с 1 по 3 июня. С 31 мая по 3 июня в городе находились все тот же терапевт Владимир Шпинчевский, врач скорой помощи Константин Послушаев и две медсестры. Гостиница обошлась ЦКБ в 33 тысячи рублей (575 евро).

Сравнивая эти данные, можно сделать вывод, что бригады врачей Путина иногда дежурили в местах пребывания президента "по протоколу", а во время некоторых его визитов всерьез опасались за здоровье Путина и усиливали состав.

Данных о том, кто из врачей дежурил на ПМЭФ в июне этого года, пока нет — контракты на аренду жилья для командированных сотрудников структуры Управделами президента публикуют задним числом.

Врач Михаил Фремдерман из израильской TLV Medical Center, которого Би-би-си попросила оценить меры по охране здоровья российского президент, говорит, что, например, в Израиле карантинные меры одинаковы для граждан, включая премьера, а во время выборов, которые проходят сейчас на фоне повышения заболеваемости коронавирусом, все политики пошли общаться в народ.

По его словам, главу правительства сопровождали специалисты-медики, которым он доверяет, но это касалось дальних зарубежных поездок.

В США даже для заболевших коронавирусом предусмотрен 5-дневный карантин, после чего при отсутствии температуры можно выходить на работу, но в течение последующих 5 дней не снимать маску, рассказал Би-би-си Константин Балонов из США. По мнению врача, карантин для профилактики заражения, особенно после вакцинации не нужен, достаточно надеть маску. Он также никогда не слышал о том, чтобы для этого в Америке кто-то сдавал кал на COVID-19 и другие анализы кроме ПЦР или "быстрых" антиген-тестов. Большинство биомаркеров, которые указаны в контрактах на исследования, не являются специфичными для коронавируса и могут быть повышенными при многих инфекционных и воспалительных процессах, даже при артрите.

У персонала Белого Дома США и журналистов в нем аккредитованных карантин отсутствует, подтвердил Балонову, по его словам, источник, знакомый с протоколами Белого дома. Перед пресс-конференциями в период пандемии делали антиген-тесты, а во время конференций журналисты находились в масках. На тот момент это были стандартные правила нахождения в общественных местах. При этом в поездках президента США сопровождает семейный врач, который обладает полной информацией о его здоровье на случай необходимости и может координировать помощь на месте.

По словам доктора Балонова, повышенные меры безопасности могут применяться для пациентов с пониженным иммунитетом — например, из-за химиотерапии. Но и в этом случае карантин и многочисленные анализы явно избыточная мера. К тому же Путин, на видео не производит впечатление тяжело больного человека с имунносупрессией, говорит врач.

Михаил Фремдерман перечислил несколько гипотез относительно "кремлевского карантина". Возможно, это просто распил бюджетных денег и результат усердия его подчиненных, полагает он.

Есть, по словам врача, и другой вариант: "С некоторой долей вероятности это может говорить о мнительности и фобиях Путина, например, боязни биологического оружия. Он же говорил о биологических лабораториях США в Украине. А информацию о необходимости тех или иных анализов или карантина, скорее всего, получает из папочек, которые ему приносят".