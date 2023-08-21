Крисстерссон: Швеция не планирует передавать истребители Gripen Украине

Швеция не планирует передавать Украине истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen, заявил премьер-министр страны Ульф Крисстерссон. По его словам, эти самолеты нужны самой Швеции.

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Как сказал Крисстерссон в интервью шведской телекомпании TV4, в минувшие выходные во время визита в Швецию украинский президент Владимир Зеленский вновь обратился с просьбой о поставке истребителей.

"Швеция — большая страна, мы должны защищать себя сами, пока не являемся членом НАТО, — сказал премьер. — Это балансирование между тем, что мы можем дать, и тем, что мы должны иметь сами. Сейчас мы являемся частью так называемой коалиции F-16, в рамках которой сотрудничаем с 14 странами, чтобы обеспечить Украине летный потенциал".

По словам Крисстерссона, в ходе визита Зеленского лидеры провели длительные консультации, в том числе по поводу производства шведских боевых машин пехоты Stridsfordon 90 в Украине.