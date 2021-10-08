Кризис на границе с Беларусью: Литва получила от ЕС 30 млн евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейская комиссия выделила Литве около 30 млн евро в качестве помощи для размещения мигрантов, нелегально прибывших в страну через границу с Беларусью, а также их обеспечения предметами первой необходимости. Об этом сообщило в пятницу, 8 октября, министерство внутренних дел в Вильнюсе.

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Оставшаяся часть финансовой поддержки Евросоюза, общий размер которой составит 37 млн евро, будет перечислена позднее. Эти деньги будут предназначаться главным образом для доплат чиновникам и охранному персоналу в лагерях размещения мигрантов.

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск прекращает задерживать нелегалов, пытающихся через эту страну попасть на территорию ЕС. После резко участившихся случаев пересечения беженцами белорусско-литовской границы Вильнюс объявил режим общенациональной чрезвычайной ситуации.

Чуть позже такой режим на границе с Беларусью ввела Латвия. В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Минск в использовании нелегальных мигрантов как оружия в "гибридной войне" против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении Минска за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ ЕС.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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президент Беларуси Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия Евросоюз Литва
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