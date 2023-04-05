Кризис с мигрантами: Литва попытается взыскать с Беларуси не менее 120 миллионов евро

В связи с кризисом нелегальных мигрантов Литва попытается взыскать с Беларуси не менее 120 миллионов евро, заявила в среду министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска. Об этом сообщает агентство LETA.

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"Литва потребует компенсации убытков. Потери, которые мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и потому, что нам пришлось усиливать контроль, строить инфраструктуру, которой у нас не было", — заявила она журналистам в среду, добавив, что первоначально предполагалось, что убытки составят не менее 120 миллионов евро.

При этом министр подчеркнула, что будут сделаны более точные расчеты.

Министр прокомментировала тот факт, что правительство Литвы в среду поддержало предложение Минюста об обращении в международный суд против Беларуси за перемещение нелегальных мигрантов через границу.

Добровольская сообщила, что в среду МИД Литвы направит Беларуси ноту с предложением урегулировать спор в арбитражном процессе, который может длиться полгода.

Если в этом формате не будет достигнуто соглашение, Литва обратится в Международный суд ООН в Гааге.

"Достаточно доказательств, чтобы сделать вывод, что режим Беларуси в течение двух лет не только целенаправленно загоняет людей на территорию Литвы, но и способствует деятельности, позволяющей мигрантам въезжать на территорию Литвы", — заявила министр юстиции Литвы.

Она не уточнила, как долго может длиться юридический спор с Беларусью.

"Очень важно, что международное право не защищает агрессора — того, кто его нарушает", — сказала Добровольска.

Беларусь будет обвинена в нарушении международного права, сообщило Министерство юстиции Литвы.

После получения государственной поддержки Минюст сможет привлекать необходимых экспертов или юристов для международного судопроизводства. Судебные расходы будут покрыты из "государственных резервов или других заемных средств государства".

С 3 августа 2021 года, когда в соответствии с приказом министра внутренних дел Агне Билотаите пограничники начали вынуждать нелегальных иммигрантов возвращаться, пересечение границы в несанкционированных местах было предотвращено в общей сложности более 20 000 раз. С начала 2021 года до этого приказа в Литве было задержано около 4200 нелегальных мигрантов, а всего в 2022 году пограничники отказали незаконным мигрантам во въезде в Литву более 11200 раз. В этом году это произошло 690 раз.

Литовские должностные лица отмечают, что белорусский режим намеренно способствует потоку мигрантов через границу двух стран, поскольку Литва поддерживает демократическую оппозицию Беларуси.