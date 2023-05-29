Кризис в ОБСЕ: Россия и Беларусь не дают Эстонии занять пост страны-председательницы
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Работа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе может быть затруднена в ближайшие месяцы. Как сообщает ERR, причина этого — нежелание делегаций России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в ОБСЕ в 2024 году.

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Страна-председательница ОБСЕ избирается на один год из числа участвующих в работе организации государств. Министр иностранных дел этой страны берет на себя ключевую роль в организации работы институтов ОБСЕ и представляет ее на международных мероприятиях. Председательство той или иной страны в организации должны одобрить представители всех 57 государств-членов.

Желание стать страной-председательницей в ОБСЕ в 2024 году изъявила Эстония, против выступают Россия и Беларусь. Официальный Таллин, передает ERR, при этом не готов отзывать свою заявку.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в комментарии Yle охарактеризовал конфликт как "серьезный" и допустил, что он может привести к распаду ОБСЕ. "Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", — опасается Хаависто. Председательство Финляндии в ОБСЕ утверждено на 2025 год.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была создана в 1994 году, ее представители выступают посредниками в разрешении международных конфликтов и мониторинге ситуации в горячих точках. Миссия ОБСЕ работала, в том числе, на востоке Украины — мандат экспертов завершился в марте 2022 года.

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