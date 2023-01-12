Кризис в Перу: протесты разрастаются, погибли уже 47 человек

В среду в Перу демонстранты перекрыли дороги и провели похороны погибших в ожесточенных протестах, охвативших страну в последние несколько недель после отставки и ареста бывшего президента страны Педро Кастильо.

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Всего же за месяц демонстраций с требованием отставки президента Дины Болуарте, пришедшей к власти после смещения ее предшественника, погибло не менее 47 человек.

Демонстрации в стране начались вскоре после того, как 7 декабря Кастильо попытался распустить парламент, был арестован и обвинен в мятеже. Болуарте ввела в стране чрезвычайное положение, на улицы для поддержания порядка вышли военные.

Отдельные протесты носили мирный характер, в других случаях демонстранты швыряли в полицию камни, устанавливали блокпосты на главных дорогах, сжигали правительственные здания и захватывали аэропорты.

Протестующие, в основном в бедных сельских районах страны, продолжают поддерживать Кастильо и требуют немедленных выборов, отставки Болуарте, освобождения Кастильо и расследования действий полиции, приведших к гибели людей.

Во вторник прокуратура Перу заявила, что начинает расследование против Болуарте и других высших должностных лиц в связи с гибелью людей.

Протесты разрастаются



С началом недели эпицентром протестов стал регион Пуно на границе с Боливией, в основном населенный коренной народностью аймара. Жители отдаленных общин аймара тысячами прибывали в город Хулиака у озера Титикака.

Самые кровопролитные столкновения произошли в понедельник, когда 17 человек были убиты в стычках с полицией в Хулиаке.

Министр внутренних дел Перу Виктор Рохас заявил, что протесты в Хулиаке начались мирно, но затем несколько тысяч протестующих попытались взять под контроль местный аэропорт, а люди, вооруженные самодельным оружием и взрывчаткой, напали на полицейских.

Местное телевидение показало разгромленные демонстрантами здание прокуратуры и супермаркет в Хулиаке. Рохас отметил, что силы безопасности действовали в рамках закона, чтобы защитить себя. "Стало невозможно контролировать толпу", — сказал он.

Протесты перекинулись и на Куско — древнюю столицу инков, которую посещает множество иностранных туристов. По сообщениям врачей в Куско, один протестующий был убит, 16 гражданских лиц и шесть полицейских получили ранения после того, как протестующие попытались захватить аэропорт города.

Офис омбудсмена Перу сообщил, что в столкновениях с полицией были убиты 39 гражданских лиц, еще семь человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях из-за блокировки дорог. Жертвой демонстрантов также стал полицейский, который, по словам властей, сгорел заживо в своей патрульной машине.

Правительство Перу ввело трехдневный комендантский час в Пуно.

Национальная прокуратура начала расследование в отношении Болуарте и других должностных лиц в связи с гибелью людей во время протестов.

Насилие в Хулиаке в понедельник стало самым смертоносным столкновением между гражданским населением и силами безопасности в Перу за последние два десятилетия, прошедшие с окончания активной фазы противостояния перуанских властей и партизан из левых движений "Сияющий путь" и "Революционное движение имени Тупака Амару".

Как считается, это противостояние, всплески которого продолжаются до сих пор, унесло жизни 70 тысяч перуанцев, в основном мирных граждан.

Жертвы с обеих сторон



После того, как первые девять тел были доставлены в больницу в Хулиаке в понедельник днем, доктор Энрике Сотомайор сообщил местным СМИ, что все жертвы были убиты из огнестрельного оружия.

Среди погибших — и люди, не принимавшие участия в демонстрациях.

Самиллан, начинающий нейрохирург, надеялся однажды открыть больницу для помощи бедным, рассказала его сестра. Он проходил практику в больнице в Хулиаке, а в понедельник вместе с другими добровольцами вышел на улицы, чтобы помочь раненым.

По ее словам, в Самиллана стреляли дважды. "Все произошло так быстро, что даже сейчас я не могу поверить во все происходящее", — сказала она.

22-летний Роджер Кайо хотел учиться на механика, но не мог себе этого позволить, рассказал его брат Мауро. В этом году он наконец-то накопил достаточно денег, чтобы поехать на учебу. В понедельник он просто проходил мимо протестующих и стал жертвой случайной пули, попавшей ему в голову.

35-летний Габриэль Омар Лопес стал первой жертвой протестов, о которой в понедельник сообщила полиция. Его жена рассказала газете La República, что он весь день торговал мороженым. Лопес был убит ближе к вечеру, когда ситуация стала накаляться.

Во вторник полиция назвала своего погибшего сотрудника, Хосе Луиса Сонкко. Министерство внутренних дел заявило, что он когда протестующие напали на полицейский автомобиль и подожгли его, завладев оружием.

Протестующие собираются в ближайшие дни провести марш на Лиму, а правительство пообещало принять новые меры для восстановления порядка. Многие перуанцы опасаются новой волны насилия.

Правительство страны направило в Пуно делегацию высокопоставленных чиновников для налаживания диалога. Однако непонятно, с кем сейчас можно вести переговоры. В понедельник министр внутренних дел Рохас заявил, что не смог найти в Пуно никого, кто хотел бы с ним поговорить.

Требования протестующих



Сторонники Кастильо в ярости из-за его смещения, полагая, что это — результат заговора между оппозиционными политическими элитами, армией и полицией. Демонстранты требуют отставки Дины Болуарте, роспуска конгресса и создания учредительного собрания.

Главное требование протестующих — новые всеобщие выборы. По словам представителей избиркома, они могут состояться уже в конце этого года. Однако конгресс не готов проводить выборы в столь сжатые сроки.

Ранее Болуарте заявила, что поддерживает план по переносу на апрель 2024 год выборов президента и конгресса, первоначально запланированных на 2026 год. С этим предложением законодатели согласились.

Болуарте также высказалась за проведение судебного расследования по вопросу о превышении полномочий силами безопасности.

Правозащитники обвиняют их в применении смертоносного огнестрельного оружия и канистр со слезоточивым газом, которые они выстреливали с вертолетов. Армия, в свою очередь, утверждает, что демонстранты использовали оружие и самодельную взрывчатку.

Несмотря на углубляющийся кризис, Болуарте отказывается уходить в отставку. "Что решит моя отставка? Мы твердо будем оставаться на месте, пока конгресс не перенесет выборы", — сказала она в декабре, когда протесты начали набирать обороты.

"Единственное, что в моих руках, это проведение выборов — и мы уже предложили это, — заявила Болуарте в понедельник. — В мирное время можно добиться чего угодно, но в условиях насилия и хаоса это становится все труднее".

Премьер-министр Альберто Отарола на пресс-конференции обвинил Педро Кастильо и его союзников в гибели демонстрантов, заявив, что они подстрекали людей к беспорядкам, чтобы дестабилизировать правительство Болуарте.

"Именно они несут ответственность, а не наша полиция, и не граждане, которые в ужасе наблюдают, как эти орды преступников пытаются подорвать наши права,"- сказал он.

Международная реакция



В среду миссия Межамериканской комиссии по правам человека, пытаясь понять, как далеко зашел кризис, встретилась с Болуарте, чей кабинет во вторник получил вотум доверия Конгресса.

"Мы будем проверять ситуацию с правами человека. Идея в том, чтобы услышать как можно более широкий спектр всех мнений", — сказал журналистам представитель комиссии Эдгар Стюардо Ралон.

Болуарте, в отношении которой государственные прокуроры проводят предварительное расследование по факту гибели людей, в своем заявлении после встречи сказала, что правительство окажет комиссии всю необходимую поддержку для выяснения обстоятельств произошедшего.

После вспышки насилия ООН, посол Великобритании в Перу и другие международные игроки выступили с заявлениями, в которых прямо призвали перуанские силы безопасности соблюдать права человека.

Соединенные Штаты ранее неоднократно выражали поддержку правительству Болуарте и на прошлой неделе объявили о выделении Перу 8 миллионов долларов нового финансирования для поддержки усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Однако события последней недели вызвали сдержанную реакцию Вашингтона.

"Необходимо срочно принять меры, чтобы разрешить эту ситуацию и избежать гибели большего числа людей", — написала в "Твиттере" посол США в Перу Лиза Кенна.

Как развивался кризис



События в Перу начали стремительно выходить из-под контроля после того, как Педро Кастильо выступил с обращением по национальному телевидению и объявил в стране чрезвычайное положение.

Кастильо сообщил, что распускает парламент, большинство в котором составляли представители оппозиции, что вызвало шок в стране и за рубежом. Несколько министров перуанского правительства немедленно подали в отставку, а глава конституционного суда обвинил президента в попытке переворота.

Депутаты конгресса срочно собрались и проголосовали за импичмент подавляющим большинством: 101 из 130 депутатов. В качестве временного лидера парламент привел к присяге действующего вице-президента Дину Болуарте, которая немедленно призвала к политическому перемирию в интересах преодоления национального кризиса.

Перуанская полиция и вооруженные силы в совместном заявлении подчеркнули, что будут и впредь уважать конституцию страны.

Кастильо арестовали: коллегия Верховного суда страны назначила ему 18-месячное предварительное заключение, пока он находится под следствием по обвинениям в организации мятежа и заговора. Сам он отрицает правонарушения и заявляет, что остается законным президентом страны.

Кастильо — сторонник левых идей и школьный учитель — был избран президентом Перу в июне 2021 года. Во время предвыборной кампании он уверял своих сторонников: "В богатой стране больше не будет бедных".

Он обещал, что откажется от президентской зарплаты и будет, как и прежде, жить на учительские доходы.

Однако против Кастильо выдвигались обвинения в коррупции, которые он отвергал и называл частью заговора по его отстранению. Голосование по импичменту, в ходе которого он лишился поста, стало уже третьим за полтора года его пребывания у власти.

После ареста Кастильо его сторонники по всей стране начали выходить на улицы.

В Перу продолжает действовать введенный 13 декабря режим чрезвычайного положения. Он подразумевает, что полиция получает особые полномочия, а основные свободы, в том числе право на собрания, ограничиваются.