"Кровавый снег" покрыл землю вокруг научной станции в Антарктиде

Землю вокруг украинской научной станции в Антарктиде покрыл "кровавый снег". В такой цвет его окрасили микроскопические водоросли Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная), пишет портал телеканала Euronews.

"Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу всю зиму. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать", — говорится в сообщении министерства образования и науки Украины.

Кровавый цвет хламидомонада снежная приобретает из-за пигмента каротина. "Водоросли, которые обитают в воде, от ультрафиолетового излучения защищает вода. А хламидомонаде снежной приходится защищаться самой — для этого у нее есть каротин", — поясняет директор Национального антарктического научного центра Украины Евгений Дикий.

Ученые говорят, что снег такого цвета способствует глобальному потеплению, поскольку меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие — в нем образуется еще больше ярко-красных водорослей. Ближе к антарктической зиме, с приходом холодов, цветение прекращается.

Помимо Антарктиды "кровавый снег" появляется в Арктике, в Альпах и в других высокогорных районах. По словам Евгения Дикого, само по себе это явление неуникально и существует очень давно, но из-за глобального потепления цветение снегов можно будет наблюдать все чаще и чаще.

В этом году в Антарктиде был побит температурный рекорд: воздух около аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, прогрелся до 17,5 градусов.

Среднегодовая температура около украинской станции с конца 1970-х выросла на 3 градуса. Как говорит Евгений Дикий, это равнозначно тому, как если бы в скандинавских странах был такой же климат, как на Украине.