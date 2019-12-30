Круги ада. Режиссер Сенцов рассказал об издевательствах в российской тюрьме

Освобожденный 7 сентября в результате обмена пленными украинский режиссер Олег Сенцов передал "Новой газете" свои впечатления о пяти годах в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В тюрьму он попал по приговору российского суда — по статье за участие в терроризме ему присудили 20 лет колонии строгого режима. Готовится к выходу книга тюремных рассказов Олега Сенцова и дневник 145-дневной голодовки.

"Здесь еще с порога тебе дают понять, что ты попал в чистилище, где у тебя нет никаких прав, а жаловаться бесполезно и некому. Прибывших этапом людей бьют нещадно лишь за то, что они существуют, — ​это так называется "приемка", обязательная процедура, практически ритуал", — пишет Сенцов.

По его словам, заключенные должны обращаться к сотрудникам администрации исключительно "гражданин начальник" и спрашивать разрешение на совершение любого действия, даже просто пройти мимо человека в погонах: "Разрешите пройти, гражданин начальник". Во время двухнедельного карантина заключенного "учат" правилам внутреннего распорядка, патриотическим песням и гимну Российской Федерации, а также хождению строем.

"Работающая внутри лагеря смена в десять сотрудников не в состоянии удержать пятьсот зэков в подобной рабской покорности, поэтому создана система, в которой половина арестантов сотрудничает с администрацией явно или тайно, помогая поддерживать подобный режим, атмосферу страха и недоверия. Ты не можешь ничего сделать или сказать то, о чем не будет доложено сотрудникам", — пояснил Сенцов. Стукачество всех на всех, вымогательство с угрозами отправить в "петушатник" — обычное дело в "исправительной" колонии.

По его словам, сотрудничество с администрацией заключенным предлагают почти сразу после прибытия, и уклониться от этого невозможно. Психологическое и физическое давление не снижается на протяжении всего срока. Тех, кто сопротивляется, ждут побои, унижения, электрошокеры, содержание в холодной камере голым или в мокрой робе, а также другие изощренные издевательства, сопровождаемые угрозами "опустить", то есть изнасиловать.

"Тебя могут на сутки закрутить в матрац и бросить, как куклу, валяться на полу или еще хуже — ​заколотить в позе эмбриона в железный ящик наподобие сейфа, где практически нечем дышать и приходится мочиться под себя, потому что перерыва на туалет и обед в этих аттракционах не предусматривается". Отдохнуть, по словам Сенцова, можно, лишь вскрыв себе вены и очутившись в тюремной больнице.

"Воевать с этой системой смельчаков находится мало, рассказывает Сенцов, - и если они не примиряются, то их сломают или подставят, замарают грязью, действуя руками других зэков. Особо стойких пакуют на «ешку» — ​ЕПКТ, находящуюся в соседних Харпах, где располагается следующий круг преисподней".

Никакой управы на систему нет. Ведь стоит в тюрьму приехать комиссии с проверкой — картинка разительно меняется: администрация превращается в ангелов во плоти, а запуганные заключенные молчат. Но лишь только закрывается дверь за ревизорами, "все возвращается на круги своя, иногда на свои круги ада", — пишет Сенцов. По его мнению, "страна, стоящая в двух шагах от превращения в тоталитарное государство, не в состоянии иметь другие тюрьмы".

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер никогда не скрывал своего негативного отношения к российским властям, но утверждал, что ничего криминального не совершал.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем — 64 человек. Это требование в итоге так и не было выполнено.

Голодовка продлилась 145 дней и стала беспрецедентной для российской тюремной системы. Режиссер прекратил ее лишь 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. 25 октября Сенцова удостоили премии Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", а в начале октября 2018 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Сенцова, который утверждал, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав и основных свобод человека.

7 сентября Олег Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена между Киевом и Москвой удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". В своем выступлении в Европарламенте на вручении премии Сахарова Сенцов призвал не верить президенту России и "не протягивать руку дружбы Путину через головы украинцев".