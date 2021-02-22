"Крупнейшая экологическая катастрофа в Израиле": десятки тонн мазута изуродовали средиземноморский берег
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Десятки тонн мазута выбросило на большую часть средиземноморского побережья Израиля. Местные власти говорят о крупнейшей экологической катастрофе в истории страны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тысячи волонтеров и солдат помогают очистить побережье от сгустков мазута, уже нанесшего серьезный ущерб дикой природе. На пострадавших участках обнаружены мертвые черепахи, рыбы и птицы, чьи останки окрашены в черный цвет.

Власти Израиля пытаются установить причину загрязнения: по предварительным данным, речь идет об утечке топлива с корабля.

Многочисленные сгустки мазута обнаружены на большей части береговой линии Израиля, простирающейся на 190 километров. Местные власти опасаются, что на очистку пострадавшей территории могут уйти месяцы, а то и годы.

Местных жителей просят воздержаться от посещения средиземноморских пляжей.

Источником загрязнения мог стать сброс топлива с одного из кораблей во время шторма 11 февраля. На тот момент судно находилось на расстоянии порядка 50 километров от берега. Чтобы установить, с какого именно корабля могла произойти утечка, специалисты изучают спутниковые снимки и направление волн.

Министр по охране окружающей среды Гила Гамлиель заявила, что под подозрением находятся девять кораблей, находившихся в то время в этом районе. Власти Израиля рассматривают возможность судебного иска для получения компенсации, которая может обойтись виновникам в миллионы долларов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил один из пляжей лично, оценив нанесенный ущерб.

В прошлый четверг на южный берег Израиля вынесло 17-метрового мертвого финвала.

Вскрытие обнаружило в его организме маслянистую черную жидкость. По словам властей, пока рано утверждать, связана ли эта жидкость с утечкой топлива, ставшей причиной экологического бедствия.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Биньямин Нетаньяху Израиль
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt по-вегански: опыт Беты Бейдз
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€