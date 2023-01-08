"Крупнейшее минное поле в мире": в Украине заминировано 250 000 квадратных километров

В Украине заминировано 250 тыс. квадратных километров территории, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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"Сейчас это крупнейшее минное поле в мире", - сказал премьер-министр Украины в интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap.

Он также отметил, что Киев надеется на помощь и опыт Южной Кореи в разминировании столь огромной территории.

По словам Дениса Шмыгаля, заминированная территория не только является большой опасностью при передвижении людей, но и создает серьезные проблемы для сельского хозяйства – одной из основных отраслей экономики Украины.

250 тыс. кв. км – это почти половина площади всей Украины, это территория, больше, чем площадь всего Корейского полуострова (221 тыс. кв. км) .

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям оценивала площадь, потенциально загрязненную минами, в 300 тыс. кв. км (половина территории всей страны).

В Ассоциации саперов Украины летом прошлого года говорили о минном поле в 133 тыс. кв. км.

Тогда, по данным властей Украины, самыми заминированными были Киевская, Харьковская, Черниговская и Сумская области.

Согласно данным Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас в основном заминированы восточные и южные регионы Украины.

Глава МВД Украины Денис Монастырский в июне прошлого года говорил, что на разминирование территории страны потребуется 5–7, а, возможно, и 10 лет.