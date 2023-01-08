"Крупнейшее минное поле в мире": в Украине заминировано 250 000 квадратных километров
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Украине заминировано 250 тыс. квадратных километров территории, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сейчас это крупнейшее минное поле в мире", - сказал премьер-министр Украины в интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap.

Он также отметил, что Киев надеется на помощь и опыт Южной Кореи в разминировании столь огромной территории.

По словам Дениса Шмыгаля, заминированная территория не только является большой опасностью при передвижении людей, но и создает серьезные проблемы для сельского хозяйства – одной из основных отраслей экономики Украины.

250 тыс. кв. км – это почти половина площади всей Украины, это территория, больше, чем площадь всего Корейского полуострова (221 тыс. кв. км) .

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям оценивала площадь, потенциально загрязненную минами, в 300 тыс. кв. км (половина территории всей страны).

В Ассоциации саперов Украины летом прошлого года говорили о минном поле в 133 тыс. кв. км.

Тогда, по данным властей Украины, самыми заминированными были Киевская, Харьковская, Черниговская и Сумская области.

Согласно данным Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас в основном заминированы восточные и южные регионы Украины.

Глава МВД Украины Денис Монастырский в июне прошлого года говорил, что на разминирование территории страны потребуется 5–7, а, возможно, и 10 лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart