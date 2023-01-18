На аннексированном в 2014 году полуострове уже появились банкоматы крупнейшего российского банка, а первые отделения планируют открыть в ближайшие месяцы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка". Ранее компания отказывалась приходить в Крым, опасаясь попасть под санкции

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"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. В течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии", — сказано в пресс-релизе, который поступил российским СМИ.

Российский руководитель аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию. "Приход такого крупного игрока, как "Сбербанк", позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы", — написал чиновник.

Контрольный пакет акций "Сбербанка" через Фонд национального благосостояния принадлежит Правительству РФ. На счетах в этом банке хранится половина всех сбережений россиян — около 17 трлн рублей (229 млрд евро), число его клиентов составляет около 100 млн человек.

До 2014 года "Сбербанк" работал в Крыму через дочернюю структуру, которая прекратила свою деятельность после аннексии, чтобы банк избежал попадания под санкции. Схожую стратегию выбрали и другие крупнейшие российские финансовые компании. В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин призвал банкиров начать работу в Крыму, поскольку теперь им "нечего бояться".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против "Сбербанка" ввели международные санкции. Зарубежные активы компании были заморожены, позднее банк отключили от системы международных платежей SWIFT. "Сбербанк" также вышел из своих дочерних компаний, предоставлявших банковские услуги в странах Центральной и Восточной Европы.