Крупнейший в этом году астероид пролетит мимо Земли 21 марта

Астероид диаметром от 440 до 680 м приблизится к Земле 21 марта, угрозы столкновения нет. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Самый большой астероид из тех, что, как ожидается, пролетят мимо нашей планеты в 2021 году, будет на максимально близком расстоянии [от Земли] 21 марта. <...> Угрозы столкновения с нашей планетой сейчас или в будущие столетия нет", - говорится в сообщении.

Небесное тело, получившее обозначение 2001 FO32, подлетит к Земле на расстояние примерно 2 млн км. "С точки зрения астрономии это расстояние считается близким, поэтому 2001 FO32 отнесен к "потенциально опасным астероидам", - уточняет NASA. В момент приближения к Земле астероид, по прогнозам NASA, будет лететь со скоростью около 124 тыс. км в час. "Это быстрее скорости, с которой большинство астероидов [приближаются к Земле]", - пояснили в американском ведомстве. В свою очередь телекомпания CNN отмечает, что на ближайшем расстоянии от Земли 2001 FO32 окажется в 19:03 мск.

2001 FO32 был открыт в марте 2001 года. В следующий раз он приблизится к Земле в 2052 году.