Крупные пожары на Гавайских островах: сгорел исторический город

Власти штата Гавайи подтвердили, что в результате лесных пожаров на популярном среди туристов острове Мауи погибли уже 89 человек.

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Не исключено, что число погибших может вырасти, поскольку с сотнями людей до сих пор нет связи.

Пожарные борются с огнем в нескольких районах, в том числе в исторически значительном городе Лахайна, который был практически полностью уничтожен. Ранее этот город привлекал около двух миллионов туристов в год.

Город Лахайна в XIX веке был столицей Королевства Гавайи — государства, существовавшего на островах до присоединения к США.

Пожары на Гавайских островах начались в середине недели.

Они вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана "Дора", который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.

Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

Генеральный прокурор штата Гавайи объявил, что намерен тщательно оценить, должным ли образом власти отреагировали на лесные пожары. После гибели значительного числа людей появляется все больше вопросов о том, насколько быстро чиновники предупредили местных жителей об опасности.

В пятницу некоторые жители Лахайны смогли вернуться в город после пожара.

На шоссе Хоноапилани — одном из немногих доступных маршрутов в Лахайну — выстроилась огромная очередь из автомобилей с усталыми людьми, которые везли с собой все необходимое — от еды, воды и топлива до подгузников и туалетной бумаги.

Однако уже через несколько часов дорога была снова закрыта для всех, кроме экстренных служб.

Один из местных жителей, 26-летний Брайан Агиран, оставался в Лахайне в самый тяжелый момент пожара. Он чудом спас свой дом, сумев потушить его при помощи больших ведер с водой. Но возвращаться в него он не хочет.

"Я закрываю глаза и вижу Армагеддон, — говорит он и добавляет, что теперь не может заснуть. — Теперь Лахайна изменилась навсегда".

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Он, как и многие другие жители Мауи, опасается, что число погибших будет расти, возможно, значительно.

Западная часть острова Мауи, где расположена Лахайна, все еще остается без электричества и воды. В этом районе по-прежнему работают поисковые бригады, которые пытаются найти пострадавших.

Поиски в том числе идут в море. Сотрудники береговой охрана рассказали, что спасли из воды 17 человек недалеко от городской гавани. Все они находятся в стабильном состоянии.

Владелец туристической компании Гейб Люси рассказал Би-би-си, что слышал ужасающие свидетельства о моменте, когда огонь начал быстро распространяться.

"Люди прыгали в воду. Мне кажется, некоторые оказались окружены огнем настолько быстро, что смогли спастись только спустившись к берегу моря", — говорит Люси, который предоставил свои лодки для спасательной операции.

По его словам, люди "хватали своих четырехлетних детей, сажали их на доски для серфинга и отталкивали их от берега". Люси говорит, что, по некоторым сообщениям, на скалах в море остались тела погибших.

Власти предупредили, что для восстановления поврежденных пожаром городов на острове Мауи понадобится много лет. Только в Лахайне было разрушено более тысячи зданий.