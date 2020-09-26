Крушение Ан-26 под Харьковом: 26 погибших, умер один из двух выживших курсантов

В Харьковской области Украины при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты университета ВВС Украины. По последним данным, погибли 25 человек. Всего на борту было 27.

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"В самолете находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба. По предварительным данным, на борту находилось 28 человек. По состоянию на 22:00, по данным госслужбы по ЧС, подтверждена гибель 22 человек. Двое выживших были отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших", - писал в "Фейсбуке" замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Офис генпрокурора Украины позже сообщил о 25 погибших в результате крушения самолета и двоих выживших курсантах, которые были доставлены в больницу. Один из них позже скончался.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, в свою очередь, уточнила, что в упавшем Ан-26 находились 27 человек. Одного курсанта не допустили к выполнению полета.

Крушение Ан-26 произошло во время учебно-тренировочного полета, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Двое пострадавших госпитализированы с "тяжелыми обширными ожогами", сказал Интерфаксу директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что пилот перед падением сообщил об отказе левого мотора. "Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", - сказал он. По словам Кучера, несколько пострадавших успели покинуть самолет: "По предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу отправится в Харьковскую область. "Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Самолет упал около города Чугуев, сообщало харьковское издание 057.ua со ссылкой на гражданский воздушный патруль. "Разбился военный транспортный самолет Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю", - говорил собеседник издания.

Самолет разбился на 530 километре трассы Киев - Харьков рядом с дорогой, он сразу загорелся, пишет "Украинская правда". Агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что "по всей видимости, [пилот] принял дорогу за посадочную полосу".

"Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод - ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлетно-посадочную полосу", - сказал в эфире телеканала Newsone бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, ссылаясь на свои источники.

Командование ВВС Украины ранее подтверждало, что на борту упавшего Ан-26 были курсанты. "Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (бортовой номер 76) ВВС вооруженных сил Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - было сказано в сообщении в "Фейсбуке".

Губернатор Харьковской области одним из первых сообщал, что под Чугуевом упал самолет. "Есть погибшие... Есть те, кто выжил", - писал Кучер в своем телеграм-канале.

Ан-26 - военно-транспортный самолет, разработанный в советском КБ Антонова. Эксплуатируется и пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек.

В Чугуеве есть военный аэродром, где расположена 203-я учебная авиабригада, пишет РБК.