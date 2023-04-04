нидерланды поезд
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек. Сообщается, что он столкнулся со строительным краном, который находился на железнодорожных путях.

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Местные власти сообщают, что по меньшей мере один человек погиб, десятки пассажиров получили травмы, многие из них — серьезные. 19 человек доставлены в больницу, остальным оказывается помощь на месте происшествия, говорит пожарная служба.

Агентство ANP передает, что первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар.

Как сообщает общественный вещатель Нидерландов NOS, инцидент произошел около половины четвертого утра по местному времени.

Пассажирский поезд шел из Гааги в Лейден, а крушение произошло неподалеку от города Ворсхотен.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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BBC News Русская служба:

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