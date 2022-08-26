Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Kyiv Independent утверждает, что Интернациональным легионом командует польский бандит, который посылает бойцов в самоубийственные миссии и заставляет грабить магазины. В разговоре с DW он отвергает обвинения.

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Украинское англоязычное издание The Kyiv Independent на прошлой неделе опубликовало расследование о так называемом Интернациональном легионе — добровольческом формировании, созданном по инициативе президента Владимира Зеленского. Точнее, в статье говорится о части этого легиона, которая подчинена Главному управлению разведки министерства обороны и выполняет специальные задания на разных участках фронта.

Бывшие и действующие бойцы подразделения обвиняли командиров в провальном руководстве: те якобы посылали их на не просчитанные операции, угрожали оружием, а еще заставляли грабить магазины. Перед тем, как связаться с журналистами, иностранные добровольцы писали рапорты в прокуратуру и в офис президента, но это не изменило ситуацию.

"Четыре месяца легионеры просили руководство государства о помощи, но реакции не было. Тем временем нарушения продолжаются. Мы опубликовали этот материал для того, чтобы наконец-то произошли изменения. Решать проблемы в армии нужно именно сейчас, во время войны, ведь потом может быть поздно", — сказала DW соавтор расследования, журналистка The Kyiv Independent Анна Миронюк.

Польский командир

Основные обвинения собеседников The Kyiv Independent из Интернационального легиона достались одному из его командиров — 60-летнему мужчине, который представлялся Сашей Кучинским. Впрочем, как показало расследование Kyiv Independent, а впоследствии и разговор DW с самим "Сашей", под этим именем скрывает личность польский гражданин Петр Капусцинский. Из открытых источников установлено, что именно он был фигурантом громкого процесса против "банды из Прушкова" — одной из крупнейших организованных преступных группировок в Польше.

Журналисты The Kyiv Independent и Bellingcat провели портретную экспертизу, сравнив фото Петра Капусцинского (слева) и Саши Кучинского (справа; фото: The Kyiv Independent)



В 2000-х годах польские правоохранители предъявляли Капусцинскому по прозвищу "Борода" обвинение в 71 преступлении, включая похищение человека. Однако в 2009 году приостановили расследование и предоставили ему статус "коронного свидетеля" — по его показаниям удалось осудить девять членов банды, писала Gazeta Wyborcza.

Впрочем, после этого Капусцинского заподозрили в совершении и других уголовных преступлений, так что в конце концов его лишили статуса "коронного свидетеля", писало издание Rzeczpospolita в 2020 году. В статье со ссылкой на польскую прокуратуру отмечалось, что часть показаний Капусцинского не подтвердились и что он годами "смешивал правду и выдумки".

К тому времени он уже несколько лет жил в Украине. Как следует из документов, обнародованных в едином госреестре судебных решений, еще с апреля 2017 года ивано-франковские правоохранители обвиняют его в грабеже, разбойном нападении и сексуальном насилии.

С ноября 2017 года экстрадиции Капусцинского в Польшу требовал варшавский суд — там его приговорили к трем годам лишения свободы. Суд в Галиче решил сначала рассмотреть собственное дело, однако оно затянулось. В 2021 году в машине поляка украинские полицейские обнаружили пистолет, мужчину арестовали, но затем выпустили под залог. В мае 2022 года Галицкий районный суд остановил рассмотрение дела о грабеже, разбое и сексуальном насилии. Прокурор Игорь Тюшко объяснил DW, что причиной стала служба Капусцинского в Вооруженных силах Украины.

Угрозы, мародерство и провальные миссии

Впрочем, армейская служба не исправила характер Капусцинского, утверждали собеседники The Kyiv Independent. Своего командира они обвиняли в сексуальных домогательствах к женщинам-медикам, служившим в легионе, попытке присвоить часть обмундирования, которую легионеры покупали за собственные деньги, и даже мародерстве.

"На глазах у переводчика он наставил на меня оружие, — рассказывал журналистам легионер, у которого Капусцинский якобы пытался отобрать снаряжение. — И я такой: ты собираешься в меня стрелять? А потом он с раскаянием в глазах сказал что-то типа "О, б***ь" и опустил оружие".

Иностранные добровольцы также рассказали The Kyiv Independent, как Капусцинский принуждал их к грабежу торгового центра во время боев за Северодонецк и Лисичанск в начале июня. "Я непосредственно слышал приказ Кучинского бойцам моего подразделения как можно быстрее ворваться в торговый центр, собрать мебель и электронику и по дороге собрать все возможные ценности", — написал в своем рапорте после инцидента боец ​​из Канады.

Бойцы предоставили журналистам видео, снятое в торговом центре: на нем часть солдат отказывается выполнять приказ Капусцинского и выносить из торгового центра холодильник и обогреватели, которые затем должны были якобы отправить в штаб подразделения. Капусцинский злится и обещает вернуться через 10 минут с непосредственным командиром. "Идем вниз, ребята. Мы в такие игры не играем", — говорит напоследок боец, которому, судя по контексту разговора, все происходящее напоминает мародерство.

Легионеры также жаловались, что командование отправляло их в не спланированные миссии. В том числе, и во время боев за Северодонецк, где подразделение добровольцев из Бразилии сначала оказалось под дружеским огнем украинских военных и просидело несколько дней под обстрелами без воды, пищи и попыток эвакуации. Похожая ситуация возникла в апреле в Николаевской области, рассказывал The Kyiv Independent американский доброволец: командование отправило легионеров на позиции, которые уже разведал противник и которое находились под постоянным обстрелом. Тогда погиб британский доброволец Скотт Сибли, другой британец — Эндрю Хилл попал в плен, суд в так называемой ДНР готовится судить его за наемничество.

"Скелеты в шкафу"

Издание Kyiv Independent пыталось получить комментарий Петра Капусцинского. "Мы позвонили, изложили, в чем именно его обвиняют легионеры, и спросили правда ли это. Он ответил, что эти вопросы следует переадресовать в прокуратуру, сказал, что у него нет времени с нами разговаривать, и положил трубку", — рассказывает журналистка Анна Миронюк.

DW связалась с Капусцинским через его адвоката Петра Шкварка, который защищал поляка в Галицком суде от обвинений в грабеже и сексуальном насилии. Капусцинский в телефонном разговоре с DW подтвердил свой статус командира в Интернациональном легионе, а также факты из своего криминального прошлого, статус "коронного свидетеля". Впрочем, он уверяет, что долгие годы выполнял задачи польских спецслужб под прикрытием.

"Я работал на мафию, я грабил, я торговал кокаином, многое было", — говорит командир подразделения иностранных добровольцев. Он объясняет, что не имеет офицерского звания в украинской армии, несмотря на фотографии в погонах полковника — законодательство не позволяет иностранцам иметь звание выше сержантского.

(Фото: The Kyiv Independent)

"В легионе я уважаемый человек, командир подразделения, многие знают мою историю. Поэтому один из друзей налепил мне на форму погоны полковника. В легионе звание не имеет особого значения. Потому что мы здесь живем хорошо и хорошо воюем", — объясняет Капусцинский.

Он категорически отрицает обвинения бойцов легиона в свой адрес, обнародованные The Kyiv Independent. По его утверждению, журналисты доверились словам дезертиров, покинувших поле боя под Северодонецком.

"Во время войны таких людей расстреливают. Но Украина — либеральная страна. Поэтому я отправил их автобусами в Киев, отобрав оружие и военные билеты. Потом их выгнали из легиона. Это была колумбийская группа, они написали жалобы в военную прокуратуру, мне позвонили по телефону оттуда и сказали: так и так, пришла в офис президента жалоба, что в легионе все вот так и вот так плохо происходит. Допрашивали меня и еще трех или четырех военнослужащих. И не нашли ничего преступного в моих действиях", — говорит Капусцинский.

Что же касается инцидента в торговом центре Лисичанска, то польский командир заверил DW, что имел разрешение от владельцев магазина брать необходимые для подразделения вещи. "Мы и сейчас забираем у гражданских вещи. Что-то нам дарят, за что-то мы выдаем квитанции, потому что не можем на войне просто пойти в магазин и что-то купить. Мародерство — это когда солдаты вскрывают квартиры у людей и выносят ценности — за такое можно и расстреливать. Но разве то, что мы взяли в том магазине несколько матрасов или холодильник — тем более что было разрешение местных властей — разве это мародерство?" — оправдывается Капусцинский.

В пресс-службе сети магазинов электроники Comfy, откуда товары и выносили иностранные добровольцы, подтвердили DW, что дали на это разрешение командиру Интернационального легиона.

Петр Капусцинский в разговоре с DW говорит, что многие бойцы его подразделения имеют "свои скелеты в шкафу", контрразведка успевает проверять их только на связи с российскими спецслужбами. "Это добровольцы, которые приехали воевать за вашу страну, среди них могут попадаться и не очень хорошие люди. Но они за эту страну умирают", — говорит он.

DW пыталась получить комментарий от Главного управления разведки о статусе Петра Капусцинского и о проверке жалоб на него, однако представитель ГУР Андрей Юсов не нашел времени ответить на вопрос. Также проигнорировала просьбу DW уполномоченная президента по вопросам защитников Алена Вербицкая. А в пресс-службе Интернационального легиона, находящегося в подчинении Сухопутных войск ВСУ, пояснили DW, что иностранное подразделение ГУР к ним не имеет никакого отношения.