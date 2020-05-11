Кто победил нацистов? США и Россия поспорили о роли СССР во Второй мировой

В канун 75-летия победы над нацистской Германией Россия и США снова поспорили о роли СССР во Второй мировой войне и о ее итогах. Российский МИД гневно ответил на твит Белого дома, в котором в качестве победителей упоминались только Соединенные Штаты и Великобритания.

8 мая в официальном эккаунте администрации американского президента появился твит с видео Дональда Трампа, который возлагает венок погибшим во время Второй мировой войны.

Видео сопровождается подписью: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов! Американский дух всегда побеждает. В конечном итоге именно это и происходит". На видео наложена аудиозапись выступления Трампа, в котором он произносит эти слова.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis! "America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

В ответ министерство иностранных дел России выразило возмущение "попытками искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне".

"Не можем […] пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно "Америке и Великобритании, — сказано в заявлении МИД России, распространенном в воскресенье. — У американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества".

Российское внешнеполитическое ведомство также пообещало "провести серьезный разговор" об этом с американскими коллегами.

Твит Белого дома вызвал реакцию среди англоязычных пользователей, а потом и среди русскоязычных. К воскресенью под ним набралось несколько сотен комментариев о роли СССР во Второй мировой.

В одном из них пользователь pasanospoco разместил фотографию подписания Акта о капитуляции Германии, где видна советская делегация, и добавил: "Нацисты сдаются не тем ребятам".

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis! "America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

Другой комментатор пишет, что "жертвы СССР нельзя сравнить с жертвами, которые понесли другие союзники".

К критике заявлений Белого дома подключился даже российский оппозиционер Алексей Навальный, который написал в своем "Твиттере" на английском языке: "Привет, ребята. Не то чтобы это было какое-то соревнование, но вы пропустили одну маленькую деталь. Вклад моей страны в эту великую победу — 27 млн русских, отдавших свои жизни в самых кровавых сражениях той войны".

Hey guys, not that this is a contest, but you have missed one tiny detail. The contribution of my country to this great victory: the sacrifice of 27m Russians in some of the bloodiest battles of the war. https://t.co/WYxKyhySvN — Alexey Navalny (@navalny) May 9, 2020

В заявлении российского МИД говорится, что твит Белого дома идет вразрез с заявлением о встрече на Эльбе, принятым Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 25 апреля. В нем как раз акцентировалось сотрудничество между США и СССР.

Что говорит Госдеп

При этом недавние заявления Госдепартамента США о Второй мировой войне говорили совсем об ином.

Еще седьмого мая Госдепартамент и лидеры девяти восточноевропейских стран приняли заявление, в котором отдается дань уважения борцам с нацизмом, но говорится, что исход войны "не принес свободы Европе".

"Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы. Советский Союз держал и другие страны в железном кулаке с помощью подавляющего военного превосходства, репрессий и идеологического контроля", — говорится в нем.

Заявление заканчивается напоминанием о том, что мир между странами "требует искреннего и последовательного соблюдения международного права и норм, включая суверенитет и территориальную целостность всех стран".

Документ был подписан главой Госдепартамента США Майком Помпео, лидерами Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Заявление балтийских стран

Отдельное заявление седьмого мая сделали и лидеры балтийских стран. В нем Россия обвиняется в искажении обстоятельств, предшествовавших войне, и в частности, роли пакта Молотова-Риббентропа.

"Россия пытается сфальсифицировать историю или дезинформировать о реальной ситуации. Особенно — о начале войны и о том, что Советский Союз и нацистская Германия были друзьями и сотрудничали между собой, чтобы оккупировать и Польшу, и, с советской стороны, Эстонию, Латвию и Литву, а также часть Румынии", — заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

Похожие заявления сделали и другие балтийские лидеры. "Для нас война закончилась в 1993 году, когда ушел последний русский солдат", — заявил в беседе с агентством Франс пресс президент Литвы Гитанас Науседа.

Россия в свою очередь сама неоднократно обвиняла западные страны, в том числе восточноевропейские, в попытках фальсифицировать историю и желании прославить силы, которые сотрудничали с нацистами.