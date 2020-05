Кто победил нацистов? США и Россия поспорили о роли СССР во Второй мировой

В канун 75-летия победы над нацистской Германией Россия и США снова поспорили о роли СССР во Второй мировой войне и о ее итогах. Российский МИД гневно ответил на твит Белого дома, в котором в качестве победителей упоминались только Соединенные Штаты и Великобритания.

8 мая в официальном эккаунте администрации американского президента появился твит с видео Дональда Трампа, который возлагает венок погибшим во время Второй мировой войны.

Видео сопровождается подписью: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов! Американский дух всегда побеждает. В конечном итоге именно это и происходит". На видео наложена аудиозапись выступления Трампа, в котором он произносит эти слова.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!

"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB