Кто разворовывает помощь Всемирного банка? Ученые дали ответ, и, кажется, он не всем понравился

Когда бедная страна получает помощь Всемирного банка на дорогу, водопровод или борьбу с коррупцией, почти всегда немедленно происходит чудо: бедная страна вдруг начинает сочиться валютой.

Она утекает прямиком в офшоры, выяснили экономисты, и после анализа всех вариантов остановились на самом правдоподобном: часть помощи разворовывает власть предержащая. В бедных странах — в среднем около 7,5%, в нищих — вдвое масштабнее, до 15%.

Три экономиста, один из которых — сотрудник Всемирного банка, изложили свои выводы в прошлогоднем исследовании и рутинно передали его в банк для обсуждения и публикации. К ноябрю все было готово.

Но мир узнал об их работе только в феврале и при скандальных обстоятельствах: от двух ведущих западных изданий, одно из которых — Economist — связало отсутствие публикации с уходом главного экономиста Всемирного банка Пенни Голдберг, не пробывшей в этой должности и полутора лет.

Economist, а следом и газета Financial Times описали содержание неопубликованной работы и поставили ситуацию в контекст перемен во Всемирном банке, главой которого недавно стал его критик и соратник американского президента Дональда Трампа. Они назвали ситуацию тревожным напоминанием о том, что независимая экспертиза и исследования порой становятся жертвой политической целесообразности, что подрывает эффективность проводимой политики в целом и помощи бедным странам в частности.

Шум в прессе возымел действие: сначала черновик документа, озаглавленного "Присвоение зарубежной помощи элитами. Свидетельства с офшорных счетов", опубликовал "по согласованию с банком" один из его соавторов. А вскоре банк без лишнего шума выложил исследование у себя на сайте.

Events are unfolding quickly at the moment — our paper just came online in The World Bank Policy Research Working Paper series: "Elite Capture of Foreign Aid : Evidence from Offshore Bank Accounts" (English) | The World Bank https://t.co/qzx9ETaRYo via @worldbank