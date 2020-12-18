Кто такая Татьяна Черновол и как один из символов Майдана стала обвиняемой в убийстве

Активистку Татьяне Черновол, которая ранее была членом парламента и работала журналисткой, официально обвинили в умышленном убийстве.

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Обвинение касается событий Евромайдана, когда при пожаре в офисе провластной Партии регионов погиб 65-летний сотрудник партаппарата.

Черновол не отрицает своей причастности к поджогу партийного офиса, но называет свои действия "самообороной", отвергая обвинение в убийстве и заявляя о политической подоплеке ее дела.

Би-би-си пыталась разобраться, кто такая Татьяна Черновол и чем может закончиться судебный процесс против одного из символов Евромайдана.

Чечня, Ахметов, Янукович



Еще в студенческие годы, в середине 90-х, Татьяна Черновол принимала участие в акциях националистической организации УНА-УНСО и какое-то время была ее пресс-секретарем.

Активисты этой организации принимали участие в первой чеченской войне. Во время второй кампании "унсовцев" на Кавказе не было, но Черновол возглавляла чеченский информационный центр, по некоторым данным организованный в Киеве Асланом Масхадовым. В 2000 году сама написала несколько репортажей из Чечни.

Уже тогда Черновол не гнушалась радикальных методов деятельности: в знак протеста против ареста членов УНА-УНСО она приковала себя к железнодорожным рельсам на киевском вокзале.

В 2001 году она разрывает отношения с националистами и уходит в журналистику.

Первым "серьезным" местом работы Черновол становится отдел политики интернет-издания "Обозреватель". Всеукраинскую известность ей приносят не репортажи с предвыборных съездов или судебных заседаний, а цикл статей, посвященных молодости самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова.

Черновол пообщалась с жителями поселка Октябрьский около Донецка, которые помнили молодого Рината, и результат получился настолько впечатляющим, что Ахметов подал в суд на автора и ее издание в лондонский суд. Его юристы заявляли, что утверждения о том, что Ахметов нажил свое богатство преступным и насильственным путем, ложны. В июне 2008 года Высокий суд вынес решение в отсутствие ответчиков в пользу истца и присудил ему значительную компенсацию. "Обозреватель" удалил статьи, опубликовал опровержение и принес извинения предпринимателю.

Позже Черновол заявила, что проиграла это дело только потому, что у нее и ее СМИ не было денег ни на то, чтобы доехать до Лондона, ни на то, чтобы нанять там адвоката.

Расследования образа жизни и "черной бухгалтерии" представителей власти становятся визитной карточкой Черновол. Именно она первой обратила внимание на роскошную резиденцию Виктора Януковича в Межигорье под Киевом. Более того, в августе 2012 года она перелезла через ее трехметровый забор и опубликовала фотографии тщательно скрываемого от посторонних глаз шикарного антуража президентского поместья.

"Моя акция должна была показать, что заборы — это ничто. Ни один забор не сможет защитить врагов Украины от возмущенного народа, от его мирных акций, если людей придет много. Если это смог сделать один человек, то человеческое море уже ничто не остановит", — заявила Чорновол после того, как через несколько часов после проникновения в "Межигорье" ее задержала президентская охрана.

Позже, после спешного бегства Януковича в его резиденции найдут заметки, сделанные предположительно начальником его личной охраны Константином Кобзарем. Из них следовало, что за Татьяной Черновол велась слежка.

Символ Майдана



Начало Евромайдана Черновол встречала как одна из самых известных на Украине журналистов-расследователей, имеющая репутацию человека, готового к самым неординарным методам работы.

К примеру, когда во время одного из первых митингов в центре Киева протестующие заметили припаркованный неподалеку подозрительный микроавтобус, именно Черновол залезла в него через люк на крыше и убедилась: внутри действительно находятся силовики.

Журналистика и активизм в работе Черновол переплелись настолько, что в конце 2014 года в интервью Deutsche Welle она признается: "Последние три года я считала себя не журналистом, а человеком, который борется с Виктором Федоровичем Януковичем".

Оппоненты объясняли радикализм Черновол ее психической болезнью и даже распространяли в интернете справку о диагнозе активистки. Сама она называла этот документ фейком.

А поздним вечером 25 декабря 2014 года, по дороге домой, в село Гора под Киевом, машину Черновол подрезал внедорожник. Находившиеся в нем парни в спортивных костюмах жестоко избили Татьяну и уехали.

Лидеры Евромайдана назвали произошедшее с Черновол организованной властью акцией запугивания сторонников протеста. Представители власти допускали, что избиение было инсценировкой, призванной "оживить" Евромайдан, целесообразность существования которого в преддверии новогодних праздников ставилась под сомнение многими его участниками.

Татьяна Черновол назвала заказчиком нападения на себя лично Виктора Януковича, оправилась от полученных травм и стала одним из символов Майдана, олицетворением готовности протестующих стоять за свои требования до конца.

В день бегства Януковича, рассказывала Татьяна Черновол Би-би-си, она с мужем и братом возвращалась в Киев из Львова: там им удалось добыть два пистолета Макарова из захваченной накануне протестующими воинской части.

"Самое страшное было то, что я понимала: чтобы попасть на Майдан, нам нужно будет проехать через КП на Житомирской трассе… и было понимание, что там придется стрелять. А я никогда не считала, что мы воюем с милицией, я считала милиционеров жертвами, которые приносит Янукович. Я совсем не хотела в них стрелять. И вот я ехала и фактически себя грузила: "Если так сложится, тебе придется стрелять". И вот мы проезжаем Ровенскую область, а по радио говорят, что Януковича уже нет. Я тогда страшно обрадовалась. Никого не нужно убивать — такая радость!" — говорила Черновол.

Активистка во власти



После Майдана Татьяна Черновол проводит много времени в Донбассе, где принимает участие в боевых действиях вместе с мужем, уроженцем Горловки Николаем Березовым. 10 августа 2014 года в бою возле Иловайска Березовой погиб.

Перед внеочередными парламентскими выборами 2014 года Татьяну Черновол приглашают в свои избирательные списки сразу несколько партий. Источники Би-би-си говорили, что ей предлагала первое место в своем списке "Батькивщина" Юлии Тимошенко, находившаяся тогда на грани прохождения в Раду. Но Черновол выбрала "Народный фронт" Арсения Яценюка. Эта партия, образованная за считанные недели до выборов, стартовала с самого дна рейтингов, но в итоге сумела занять первое место, обойдя даже "Блок Петра Порошенко".

Деятельность Черновол в парламенте сложно оценить однозначно. Своим главным достижением в Раде она называет помощь украинской "оборонке", а также причастность к конфискации 1,5 млрд долларов, якобы принадлежавших бизнес-партнерам Януковича. Сам бывший президент отрицает причастность к конфискованным средствам, а законность их зачисления в бюджет сейчас оспаривается в суде семью оффшорными компаниями, которым формально принадлежали эти деньги.

С другой стороны, Черновол была главным лоббистом закона о спецконфискации — внесудебной конфискации активов у представителей режима Януковича. Этот закон критиковали некоторые киевские активисты-антикоррупционеры, в ответ на что Черновол обвинила их в защите интересов прежней власти. В конце концов закон о спецконфискации так и не был принят.

А когда в Раде Черновол поймали на "кнопкодавстве" — так на Украине называют голосование депутатов вместо отсутствующих коллег, — она заявила, что считает нарушения закона целесообразными, если они происходят ради государственного интереса.

За время своего депутатства Черновол закончила Национальный университет обороны имени Черняховского и получила право командовать артиллерийской батареей.

"Я с детства знала, что нас ждет агрессия Москвы, и готовилась к этому. Но в 2014-м вдруг обнаружила, что не готова — на фронте с автоматом я не защищаю, а только путаюсь под ногами. Теперь готова", — рассказала она в интервью "Цензору".

Перед внеочередными парламентскими выборами, которые объявил Владимир Зеленский, Черновол попала в список "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Ее место оказалось непроходным, но она исключила свое возвращение в журналистику. В последнее время ее часто можно было увидеть в эфирах политических ток-шоу на "Прямом" и "Пятом" телеканалах, связываемых с бывшим президентом Украины. В своей специфической манере она критиковала новую власть и лично президента Зеленского, считая, что он дает шанс вернуться в политику соратникам Януковича, против которых всю свою карьеру боролась Черновол.

"Я ждала, что меня посадят за Майдан после первого тура выборов Зеленского… Я видела, как через Зеленского лезут ошметки Януковича, и Зеленский делает ставку на них. Фактически в этой зеленой амебе, которой является Зеленский, ошметки Януковича исполняют роль стержня", — заявила она на одном из таких эфиров.

Пожар на Липской



А 10 апреля этого около шести часов утра года в дом Татьяны Черновол пришли с обыском. Следователи Государственного бюро расследований изъяли одежду, которую Чорновол носила на Майдане, наградное оружие и телефон, а также вручили ей подозрение в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом.

Речь в подозрении идет о событиях 18 февраля 2014 года, за два дня до массовых расстрелов на Майдане, за четыре дня до бегства из Киева Виктора Януковича. В этот день Верховная рада должна была принять изменения в Конституцию, ограничивающие полномочия президента, — это должно было стать одним из способов разрешить продолжавшееся третий месяц противостояние.

На подходах к парламенту протестующих ждало мощное оцепление силовиков. За людьми в форме можно было увидеть десятки "титушек" — молодых людей в гражданской одежде, явно оказывавших поддержку милиционерам. В какой-то момент в Мариинском парке, где сошлась колонна "майдановцев" и шеренга милиционеров с "титушками" за спинами, начались потасовки. Дальше в ход пошли булыжники и петарды, а потом и выстрелы.

Вскоре столкновения расширились на весь правительственный квартал.

Именно тогда, примерно через час после начала стычек, протестующие подожгли офис Партии регионов, расположенный на улице Липской, буквально в нескольких минутах пешком от Мариинского парка. При этом некоторые из них до прибытия пожарных успели побывать внутри здания. Западные СМИ даже писали, что именно тогда, при пожаре, в руки активистов попала "амбарная книга" Партии регионов, двумя годами позднее давшая основания для громкой отставки главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Несколько десятков сотрудников партийного офиса сумели покинуть горящее здание. Но, как оказалось, не все. Позже в нем было обнаружено тело 65-летнего инженера-системотехника Владимира Захарова.

Вокруг его смерти изначально было немало спекуляций. Издания, симпатизирующие тогдашней власти, сообщали, что на теле Захарова были найдены пулевые ранения. "Промайдановские" — что тело погибшего находилось возле открытого сейфа, а в карманах Захарова нашли крупную сумму денег.

После того как тема смерти Захарова возникла в информпространстве, бывший куратор расследования убийств на Майдане от генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал изданию "Цензор", к каким выводам относительно нее пришло его следствие.

"При возникновении пожара в офисе его сотрудник Захаров имел возможность покинуть здание, препятствий для этого не было. Но он начал собирать носители записей камер слежения — самостоятельно или по чьему-то указанию, — чтобы их забрать. Он погиб от отравления дымом от пожара. (При осмотре тела в день гибели Захарова) не было установлено признаков насильственной смерти", — заявил он.

Погибшего включили в список "Героев Небесной сотни" — правда, без вручения звания Героя Украины, как погибшим на Майдане активистам.

"Мои руки не в крови"



Почему следствие считает виновной в смерти Захарова Татьяну Черновол? Дело в том, что в материалах дела, выложенных в сеть ГБР, можно найти короткое видео. На нем Татьяна указывает на офис Партии регионов мужчине в темных очках и говорит: "Напалм. Напалм надо туда закинуть, тогда они все убегут".

Следствие считает, что Черновол, намереваясь "незаконно насильственно захватить" офис Партии регионов, "с целью намеренного противоправного причинения смерти охранникам и другим сотрудникам центрального аппарата Партии регионов, в том числе Захарову В.К." подняла металлопластиковый ролет на окне здания, а неустановленный мужчина забросил в образовавшуюся щель бутылку с горючей смесью.

"Указанные противоправные действия" Черновол, по мнению следствия, стали причиной пожара и, как результат, смерти Владимира Захарова.

Сама Черновол не отрицает своей причастности к пожару в партийном офисе.

"Поджигала ли я его? Да, я его поджигала. Причастна ли я к убийству? Нет, мои руки не в крови", — заявила она журналистам.

Позже, на судебном слушании об избрании меры пресечения Черновол объяснила мотивацию своих действий.

"Поджог офиса Партии регионов был самообороной. На тот момент в Мариинском парке начались убийства "майдановцев" "титушками", вооруженными огнестрельным оружием… Нужно было что-то делать, нужно было отвлечь внимание карателей. Штурм офиса Партии регионов… был самозащитой нашей майдановской общины", — рассказала она.

На допросе в ГБР Черновол отказалась давать любые показания, "чтобы они не были использованы против активистов и лидеров Майдана".

Она называла свое дело местью окружения Януковича за спецконфискацию средств его окружения и напоминала, что первый замглавы ГБР Александр Бабиков до назначения работал в адвокатской конторе, защищающей интересы Виктора Януковича, и даже лично представлял интересы экс-президента в суде. В ГБР заявили, что Бабиков "не имеет отношения к делу Черновол".

В защиту Черновол прогнозируемо выступил ряд оппозиционно настроенных политиков во главе с экс-президентом Петром Порошенко. Но, пожалуй, больше всего внимания на себя обратил комментарий Арсена Авакова, бывшего однопартийца Черновол по "Народному фронту", министра внутренних дел и одного из самых могущественных людей на Украине.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков [так в оригинале — Ред.]. Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол — личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!.. Я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 — я такой же как Таня — приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше подите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно", — написал он в "Фейсбуке".

Суд избрал для Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позднее — апелляция изменила эту меру на ночной арест, а в сентябре арест и вовсе заменили на личное обязательство.

Казалось, в деле Черновол речь шла исключительно об эксцессе исполнителя и о нем можно было бы забыть. Но на этой неделе ей вручили обвинительное заключение по делу об умышленном убийстве. Санкция по вменяемой ей статье — от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

После того как обвиняемая ознакомится с материалами дела, оно будет направлено в суд.

Все недовольны



Предъявление формального обвинения Черновол прогнозируемо мобилизовало ее политических соратников, оппонентов действующей власти.

"Вы отпустили в Россию "беркутовцев", на руках которых кровь "Небесной сотни"… Потом вы отпустили в Россию Цемаха, на руках которого кровь невинных жертв рейса МН17. Потом вы отпустили в Россию "вагнеровцев"… Мы не оставим Татьяну, она пребывает под защитой украинского народа", — заявил на импровизированном митинге у стен ГБР, в котором Черновол вручали подозрение в убийстве, Петр Порошенко.

По данным Би-би-си, именно его партия предоставила обвиняемой адвоката и, вероятнее всего, будет превращать каждое заседание суда по ее делу в политическое мероприятие.

Парадоксально, но, кажется, не удовлетворены развитием дела Черновол и ее оппоненты.

Издание "Страна", которое активно критикует лагерь Порошенко, считает, что доказать умысел Черновол на убийство конкретного системотехника Захарова — практически нереально, и более перспективным в данном случае выглядело бы ее привлечение к ответственности по статье о неумышленном убийстве.

"Учитывая, что за реальные преступления при Зеленском не посадили еще ни одного "майдановца" или представителя прошлой власти, есть опасения, что и это дело откровенно сольют — попиарившись предварительно на теме "посадок", — пишет "Страна".

Сама Черновол, похоже, готова к любому исходу своего дела. На одном из апрельских заседаний суда, который решал вопрос об избрании для нее меры пресечения, она заявила: "Буду я под стражей? Есть закон бумеранга: когда в тюрьмы закрывают идеалистов, на их месте возникают сотни новых татьян и новых черновол… Мне все равно, каким будет ваше решение. Вы выполняете техническую роль. Когда украинскому народу нужна будет моя помощь, он придет ко мне. А вы в решении суда сообщите украинскому народу мой конкретный адрес".

Не похоже, чтобы с тех пор позиция Черновол по этому поводу значимо изменилась.