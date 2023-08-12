Кулеба: Киев сделает все, чтобы призывы к переговорам угасли

В разных странах мира начинают раздаваться голоса в пользу мирных переговоров в войне между Россией и Украиной, однако Киев сделает все, чтобы подобные призывы затихли. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку. Украинские СМИ приводят отрывки из этой беседы в субботу, 12 августа.

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"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень… Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — цитирует главу украинского МИД, в частности, онлайн-издание "Страна.ua".

Кулеба добавил, что ожидает проведения большого количества крупных международных саммитов по ситуации в его стране. На этих встречах Киеву нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Кулеба об условиях мирных переговоров с Россией

Ранее, 9 августа, в интервью итальянской газете Corriere della Sera Дмитрий Кулеба заявил, что Киев "абсолютно не доверяет" президенту РФ Владимиру Путину и поэтому не готов на переговоры с ним. Однако Украина открыта для переговоров при посредничестве третьих сторон при условии, что Россия выведет войска, добавил дипломат.

"Путин не является для нас партнером (для переговоров. — Ред.) Он совершил слишком много особо тяжких преступлений. Есть другие способы вести переговоры косвенным путем. Но для нас ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского сидящими за одним столом", — сказал тогда Кулеба.

"Мы можем вести переговоры с Россией после вывода ее войск из нашей страны, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута путем сочетания военных действий и дипломатии. О первом позаботятся наши генералы. Их задача — заставить россиян вывести войска и понять, что говорить лучше, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", — добавил он позже в ходе интервью.