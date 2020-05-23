Курьер по доставке еды захватил заложников в московском банке, полиция провела штурм

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении "Альфа банка" на Земляном валу в Москве, сообщает "Интерфакс". Сотрудники спецподразделений взяли здание банка штурмом.

По предварительной информации, преступник взял заложников из-за долгов по кредитам. У мужчины не обнаружили взрывного устройства, у него был муляж бомбы, сообщает "Интерфакс".

В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько сотрудников и клиентов. По данным Life News, заложников было пятеро, по данным ТАСС — шестеро.

Мужчина, захвативший отделение, был одет в костюм "Деливери Клаб" (компания по доставке), за спиной у него фирменный рюкзак. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчали провода, сообщает телеграм-канал Baza.

Mash пишет, что захватчику 27 лет. По информации Baza, он русский, гражданин России, временно проживающий в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 20-летняя сотрудница "Альфа-банка" Алина успела позвонить полиции и сообщить, что захватчик угрожает взорвать банк. После этого благодаря ей из банка удалось вывести большинство заложников, в здании остались преступник и один из клиентов. Как сообщает издание, он вёл онлайн-трансляцию в Instagram.

Сам преступник тоже вёл трансляцию.

Он требовал крупную сумму денег, а по информации Mash - ещё и встречи с певицей Ольгой Бузовой.

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