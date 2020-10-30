Ла-Нинья охладила Тихий океан. Как это повлияет на погоду в мире?

В южной части Тихого океана зарождается природный феномен Ла-Нинья, обещающий стать самым мощным за последние 10 лет, сообщили в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации в Женеве.

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Пик явления придется на первый квартал 2021 года. Синоптики оценивают его в диапазоне "от умеренного до сильного".

Ла-Нинья влияет на погоду во всем мире.

Что такое Ла-Нинья?

Ла-Нинья ("Малышка") регулярно возникает в южной части Тихого океана, когда стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо ("Малыш").

Чередование Эль-Ниньо и Ла-Ниньи называется Южной осцилляцией.

Феномен впервые подробно описал британский ученый Гилберт Уокер в 1923 году, однако местные рыбаки обратили на него внимание гораздо раньше. Ла-Нинья не имела для них практического значения, но потепление воды при Эль-Ниньо плохо влияло на уловы.

Явление нередко совпадает по времени с Рождеством, а "Эль-Ниньо" в испаноговорящих странах называют младенца Христа, отсюда и возник термин.

Что это значит для нас?

Ла-Нинья понижает средние температуры во всем мире.

Ее характерные последствия — прохладная и влажная зима на севере Европы и в Британии, дождливое лето в Индонезии и Австралии, сильные муссоны (ветры, дующие с суши на океан) в Юго-Восточной Азии, холода в Южной части Африки.

Зима на российском Дальнем Востоке, в Японии, Корее, Канаде и на севере США обещает быть снежной и ветреной. В Техасе, Флориде и других южных штатах будет, наоборот, очень сухо.

Еще один эффект Ла-Ниньи — сокращение силы вертикальных воздушных потоков над центральной Атлантикой, что способствует формированию тропических ураганов. С начала 2020 года их было необычно много, целых 17, а в следующем году может возникнуть даже больше.

Последний раз сильная Ла-Нинья имела место в 2010-2011 годах.

Ла-Нинья и глобальное потепление

2020 год и предшествовавшие ему пять лет выдались одними из самых жарких на Земле за всю историю наблюдений.

"В принципе Ла-Нинья понижает глобальную температуру, но в этот раз эффект от нее, вероятно, будет перекрыт нагревом атмосферы из-за парниковых газов", — считает генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

"Последнее время годы с сильной Ла-Ниньей бывают теплее, чем в прошлом годы с сильным Эль-Ниньо", — говорит он.