Ландсбергис: ЕС готовит новые санкции Ирану

Европейский союз (ЕС) обсудит новые санкции против Ирана в следующий понедельник, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с визитом в Берлине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы будем предлагать дополнительные санкционные списки, которые могут быть добавлены (…) к санкционному списку", — сказал министр на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой.

По его словам, новые санкции рассматриваются как из-за вовлеченности Тегерана в войну в Украине, путем поставок оружия в Россию, так и из-за нарушений прав человека в самом Иране.

ЕС объявил о санкциях против Ирана в октябре, и на этот раз они были направлены против так называемой полиции нравов и 11 чиновников страны.

В понедельник в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел ЕС.