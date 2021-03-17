Ландсбергис: поведение России на выборах покажет, готова ли она к диалогу с ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поведение российских властей на осенних выборах в Думу покажет, готова ли Москва к диалогу с Евросоюзом.

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"Если не будут задерживаться протестующие, не будут сажаться в тюрьму, не будут осуждаться в ходе показательных процессов, если у оппозиционных партий будет возможность принять участие в выборах, если международные наблюдатели смогут наблюдать за выборами, это будут сигналы, что Россия действительно хочет участвовать в дискуссиях с ЕС. (…) Мы должны дать России возможность", — сказал Ландсбергис на видеопресс-конференции в Берлине в среду.

ЕС свою политику в отношении России планирует обсудить на совете министров иностранных дел и на Совете глав стран Европы в конце марта.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что в настоящее время отношения Евросоюза и России "в низинах", а вызовом являются даже такие вопросы, которые "не такие уже проблемные", например, смена климата.

"Что касается вопросом, связанных с Ираном, Ливией, Сирией, Украиной, мы сидим у одног стола с Россией. (…) Для диалога нужны обе стороны. Много наших усилий за последние месяцы, увы, не получили отклика со стороны России", — отметил он.

На встрече министров кроме России также обсуждались двусторонние отношения Литвы и Германии, отношения с Китаем, ситуация в Восточным соседством, региональная безопасность.