Ландсбергис призывает НАТО ответить на планы Москвы по ядерному оружию в Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает НАТО отреагировать на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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"Вся ситуация в регионе требует, чтобы НАТО предприняла очень серьезные шаги для сдерживания (России — BNS) от любых военных действий, особенно в Балтийском регионе", — сказал министр журналистам в Брюсселе во вторник.

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, это включает как дополнительные войска, так и системы противовоздушной обороны.

Ландсбергис сказал, что не верит, что заявления о ядерном оружии в Беларуси были просто словесными угрозами. Он сказал, что к подобным сообщениям следует относиться серьезно.

И все же министр подчеркнул, что никаких дискуссий о возможности размещения ядерного оружия в странах Балтии не ведется.

"Никаких дискуссий по этому поводу нет", — сказал Ландсбергис.

Он также отметил, что Россия планирует развернуть тактическое ядерное оружие в июле.

"Что еще произойдет в июле? Саммит НАТО в Вильнюсе", — сказал министр.

Глава МИД отметил, что таким образом Россия посылает сигнал, на который Альянс должен ответить упомянутыми выше мерами.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил в воскресенье, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Беларуси на границах страны с соседями по НАТО.

По словам Кремля, строительство хранилищ для тактического ядерного оружия в Беларуси будет завершено к 1 июля.

Протяженность границы Беларуси с членами НАТО Латвией, Литвой и Польшей составляет 1250 километров.