Ландсбергис: Путин за переговоры, потому что проигрывает
Foto: DELFI.lt

Как утверждает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, Кремль предлагает Украине сесть за стол переговоров, потому что Москва проигрывает на фронте. По мнению министра, Запад обязан сохранить твердую позицию и усилить давление на Россию.

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В пятницу в 11 час. по литовскому времени в Украине должно было наступить объявленное Россией одностороннее перемирие, которое на период православного Рождества приказал объявить Владимир Путин.

Он издал приказ о 36-часовом прекращении военных действий на православное Рождество после того, как было объявлено о наибольшем числе потерь, понесенных Москвой за весь период войны, а союзниками Украины было дано обещание направить в Украину броневую технику и вторую систему противовоздушной обороны Patriot.

Украина отвергла перемирие как пустословие России — есть мнение, что Россия таким образом пытается выиграть время для перегруппировки своих сил. Незадолго до вступления в силу объявленной Россией паузы, одно из высокопоставленных украинских должностных лиц сообщило, что Москва нанесла удар по южной части города Херсона, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Заместитель главы администрации президента Украины Кирило Тимошенко сообщил по крайней мере о четырех взрывах. "И они еще заявляют о переговорах. Вот с кем мы воюем" — сказал он, однако не уточнил, когда были нанесены удары — до или после момента вступления односторонних переговоров в силу.

В обеих странах отмечается православное Рождество, приказ президента России издан после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган и патриарх РПЦ Кирилл, являющийся ярым сторонником Путина, призвали прекратить огонь.

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