Ландсбергис: вопрос военной помощи Украине на уровне НАТО обсуждаться не будет

После того как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время Вильнюсского саммита НАТО внимание союзников должно быть сосредоточено на наращивании военного потенциала Украины, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис усомнился в том, что Альянс сможет прийти к согласию по вопросу совместной военной помощи НАТО Киеву.

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"За более чем год войны НАТО пока не пришло к общему согласию по вопросу поставок оружия Украине. Пришел (к согласию — ELTA) либо Евросоюз через Европейскую мирную программу, либо государства на уровне двухсторонних соглашений. Не будет обсуждаться и вопрос военной поддержки Украины на уровне НАТО. Возможно, могут быть иные обязательства, но я пока их не вижу" — заявил глава литовской дипломатии журналистам в Сейме в четверг.

Поэтому, по его словам, обсуждение должно быть сосредоточено на политических обязательствах НАТО перед Украиной — четком политическом пути к членству в Альянсе.

"Одна из основных тем обсуждения — политический путь. Иными словами, какие политические обязательства НАТО может дать Украине. Пока много разговоров о единстве, но ясно одно — мнения расходятся", — посетовал он.

"Литва и многие другие страны на восточном фланге считают, что для обеспечения долгосрочного мира в Украине ей необходимо членство в НАТО, которое, если представить, в Вильнюсе не будет предложено. Но мы должны говорить об этом и планировать путь вперед", — подчеркнул Ландсбергис.

Как сообщалось ранее, в четверг канцлер Германии обратился к Парламенту и призвал лидеров стран НАТО, которые соберутся в Вильнюсе в июле, сделать упор на укреплении военного потенциала Украины.

"Правительство Украины само заявило, что ее членство в НАТО невозможно, пока Россия продолжает войну против Украины", — сказал депутатам Шольц.

"Поэтому я предлагаю, чтобы в Вильнюсе мы сосредоточились на том, что сейчас является абсолютным приоритетом — на военном потенциале Украины", — сказал канцлер. О том, что Украина, скорее всего, не получит официального приглашения в Альянс, намекнул и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина станет членом Альянса, но вопрос ее официального приглашения в НАТО на Вильнюсском саммите обсуждаться не будет.