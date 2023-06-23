Ландсбергис: вопрос военной помощи Украине на уровне НАТО обсуждаться не будет
Foto: DELFI.lt

После того как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время Вильнюсского саммита НАТО внимание союзников должно быть сосредоточено на наращивании военного потенциала Украины, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис усомнился в том, что Альянс сможет прийти к согласию по вопросу совместной военной помощи НАТО Киеву.

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"За более чем год войны НАТО пока не пришло к общему согласию по вопросу поставок оружия Украине. Пришел (к согласию — ELTA) либо Евросоюз через Европейскую мирную программу, либо государства на уровне двухсторонних соглашений. Не будет обсуждаться и вопрос военной поддержки Украины на уровне НАТО. Возможно, могут быть иные обязательства, но я пока их не вижу" — заявил глава литовской дипломатии журналистам в Сейме в четверг.

Поэтому, по его словам, обсуждение должно быть сосредоточено на политических обязательствах НАТО перед Украиной — четком политическом пути к членству в Альянсе.

"Одна из основных тем обсуждения — политический путь. Иными словами, какие политические обязательства НАТО может дать Украине. Пока много разговоров о единстве, но ясно одно — мнения расходятся", — посетовал он.

"Литва и многие другие страны на восточном фланге считают, что для обеспечения долгосрочного мира в Украине ей необходимо членство в НАТО, которое, если представить, в Вильнюсе не будет предложено. Но мы должны говорить об этом и планировать путь вперед", — подчеркнул Ландсбергис.

Как сообщалось ранее, в четверг канцлер Германии обратился к Парламенту и призвал лидеров стран НАТО, которые соберутся в Вильнюсе в июле, сделать упор на укреплении военного потенциала Украины.

"Правительство Украины само заявило, что ее членство в НАТО невозможно, пока Россия продолжает войну против Украины", — сказал депутатам Шольц.

"Поэтому я предлагаю, чтобы в Вильнюсе мы сосредоточились на том, что сейчас является абсолютным приоритетом — на военном потенциале Украины", — сказал канцлер. О том, что Украина, скорее всего, не получит официального приглашения в Альянс, намекнул и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина станет членом Альянса, но вопрос ее официального приглашения в НАТО на Вильнюсском саммите обсуждаться не будет.

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