Латвийские военные участвуют в международных учениях по воздушной обороне в Литве
Foto: F64

В понедельник в Литве начинаются международные учения по воздушной обороне, в которых участвуют и латвийские военные.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Учения "Tobruq Legacy 20" пройдут в Шяуляйском, Каунасском и Вильнюсском округах до 25 сентября, сообщило Министерство обороны Литвы.

В учениях примут участие около 950 военных из Литвы, Латвии, Чехии, Эстонии, Италии, США, Польши, Франции, Словакии и Венгрии.

Союзники прибудут на учения с системами противовоздушной обороны "Patriot", "SAMP/T", "Avenger", "Mistral", "RBS 70", "Гром", "Poprad", "Stinger".

Во время учений международные единицы наземной противовоздушной обороны будут объединены в общую систему командования и управления, чтобы отработать выполнение боевых действий с воздушными целями.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления