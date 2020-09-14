Латвийские военные участвуют в международных учениях по воздушной обороне в Литве

В понедельник в Литве начинаются международные учения по воздушной обороне, в которых участвуют и латвийские военные.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Учения "Tobruq Legacy 20" пройдут в Шяуляйском, Каунасском и Вильнюсском округах до 25 сентября, сообщило Министерство обороны Литвы.

В учениях примут участие около 950 военных из Литвы, Латвии, Чехии, Эстонии, Италии, США, Польши, Франции, Словакии и Венгрии.

Союзники прибудут на учения с системами противовоздушной обороны "Patriot", "SAMP/T", "Avenger", "Mistral", "RBS 70", "Гром", "Poprad", "Stinger".

Во время учений международные единицы наземной противовоздушной обороны будут объединены в общую систему командования и управления, чтобы отработать выполнение боевых действий с воздушными целями.