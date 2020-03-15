Латвийский турист во Вьетнаме заболел COVID-19

В воскресенье в одно из вьетнамских больниц с коронавирусом COVID-19 попал 34-летний турист из Латвии, сообщает портал vietnamnews.vn.

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Издание сообщает, что пациент 8 марта прилетел во вьетнамский город Хошимин вместе с женой рейсом Turkish Airways из Испании. Пара отправилась на остров Фукуоку, где находилась до 13 марта, после чего они вернулись в Хошимин.

У латвийца ночью 13 марта внезапно началась лихорадка и он сам отправился в больницу. Тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным. Пациент находится в больнице, а его жена самоизолировалась.

Он является одним из 13 иностранцев, у кого во Вьетнаме подтвердили новый коронавирус. Всего в стране зарегистрированы 54 случая.